Durgam Cheruvu Video: తాగిన మైకంలో దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జిపై నుంచి దూకబోయిన యువకుడు.. రక్షించిన హైడ్రా వీడియో..

HYDRAA Prevents Suicide Attempt Video: మద్యానికి బానిసై భార్య పుట్టింటికి అలిగి వెళ్లిపోయిందని తీవ్ర మనస్థాపం చెందిన ఓ యువకుడు మద్యం మత్తులో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. దీనికి కేంద్రంగా హైదరాబాద్‌లోని దుర్గం చెరువుని చేసుకున్నాడు. ఆ కేబుల్ బ్రిడ్జిపై నుంచి చెరువులోకి దూకే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక వెంటనే అప్రమత్తమైన హైడ్రా సిబ్బంది చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అతడిని ఆత్మహత్యాయత్నాన్ని అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు అర తీయగా కుటుంబంతో గొడవ పడి ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి తాగిన మైకంలో ఆత్మహత్యకి యత్నించాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులకు సదరు వ్యక్తిని అప్పగించారు.

హైడ్రా సిబ్బంది చాకచక్యంతో కేబుల్ బ్రిడ్జిపై నుంచి దూకుతున్న సదరు వ్యక్తిని కాపాడిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. భారీ వర్షాలు నేపథ్యంలో హైడ్రా డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అలెర్ట్‌గా ఉంది. ఈ సమయంలో దుర్గం చెరువు వద్ద సూసైడ్ చేసుకోబోతున్న వ్యక్తిని గమనించింది. శుక్రవారం ఘటన చోటుచేసుకుంది. 25 ఏళ్ల ఈ వ్యక్తి కేబుల్ బ్రిడ్జి పై ప్రమాదకరంగా నిలబడి ఉన్నాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన హైడ్రా అధికారులు సిబ్బంది సహాయంతో దుర్గం చెరువు వద్ద ఉన్న వ్యక్తిని బయటికి తీసుకువచ్చారు.

ఏమాత్రం కాస్త ఆలస్యం అయినా ఆ వ్యక్తి చెరువులోకి దూకేవాడు. ఆ యువకుడు ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. అయితే భార్యతో గొడవ జరగడంతో ఆమె పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయిందని యువకుడు ఇలా ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. వెంటనే అతని రక్షించిన హైడ్రా సిబ్బంది, లోకల్‌ పోలీసులకు అప్పజెప్పారు. ఆ యువకుడికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి సహాయం చేశారు. ఇక తన కుటుంబ సభ్యుల్లో సోదరీ వరుసైన ఒక యువతికి యువకుడిని అప్పగించారు.

HYDRAA team Rescues Man Attempting Suicide by Jumping into Durgam Cheruvu in #Hyderabad

Upset after a Quarrel with his wife, a 25-year-old man attempting to jump into #DurgamCheruvu from #CableBridge, was rescued by the #HYDRAA Disaster Response Force (#DRF) team, who were… pic.twitter.com/NPyuF3NXcC

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 25, 2025