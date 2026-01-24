English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • IAS IPS Marriage: ఎలాంటి హంగు, ఆర్భాటం లేదు.. సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకొని ఆదర్శంగా నిలిచిన ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ జంట..!

IAS IPS Marriage: ఎలాంటి హంగు, ఆర్భాటం లేదు.. సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకొని ఆదర్శంగా నిలిచిన ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ జంట..!

IAS IPS Marriage: ప్రతి ఒక్కరూ తమ పెళ్లి వేడుకను ఎంతో గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. చాలా మంది తమ స్తోమతకు మించి ఖర్చు చేసి మరీ ఎంతో ఆడంబరంగా పెళ్లి వేడుకను జరుపుకుంటారు. పెళ్లి కోసం అప్పులు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఓ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు చాలా సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకుని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:12 PM IST

Trending Photos

Esther Anil Photos: విక్టరీ వెంకటేష్ రీల్ కూతురు గుర్తుందా? లండన్ చదువు పూర్తి చేసి హీరోయిన్‌లా మెరిసిపోతుంది!
6
Ester Anil
Esther Anil Photos: విక్టరీ వెంకటేష్ రీల్ కూతురు గుర్తుందా? లండన్ చదువు పూర్తి చేసి హీరోయిన్‌లా మెరిసిపోతుంది!
Rashmika Mandanna Best Friend: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రష్మికకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ హీరోయినే.. మీరు అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna Best Friend: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రష్మికకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ హీరోయినే.. మీరు అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!
Union Budget 2026: రైతులకు కేంద్రం తీపికబురు.. ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఎవరూ ఊహించని గిఫ్ట్..!!
5
Union Budget 2026
Union Budget 2026: రైతులకు కేంద్రం తీపికబురు.. ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఎవరూ ఊహించని గిఫ్ట్..!!
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుక్రవారం గుడ్ న్యూస్.. 3,000 పడిపోయిన బంగారం ధర.. జనవరి 23వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Today Gold Rate
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుక్రవారం గుడ్ న్యూస్.. 3,000 పడిపోయిన బంగారం ధర.. జనవరి 23వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
IAS IPS Marriage: ఎలాంటి హంగు, ఆర్భాటం లేదు.. సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకొని ఆదర్శంగా నిలిచిన ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ జంట..!

Simple Wedding Of IAS IPS Marriage: ప్రతి ఒక్కరూ తమ పెళ్లి వేడుకను ఎంతో గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. చాలా మంది తమ స్తోమతకు మించి ఖర్చు చేసి మరీ ఎంతో ఆడంబరంగా పెళ్లి వేడుకను జరుపుకుంటారు. పెళ్లి కోసం అప్పులు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఓ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు ఎలాంటి ఆడంబరాలు లేకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉండి కూడా వారు అతి తక్కువ ఖర్చుతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలంలోని లింగారెడ్డిగూడెంకి చెందిన శేషాద్రిని రెడ్డి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని కుత్బుల్లాపూర్ డీసీపీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆమెకు, ఏపీలోని కడప జిల్లాకు చెందిన శ్రీకాంత్ రెడ్డితో పెళ్లి నిశ్చయమైంది. శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఐఏఎస్ ట్రైనీంగ్‌లో  ఉన్నారు. ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వీరు తమ వివాహాన్ని ఎంతో గ్రాండ్‌గా చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. అనవసర ఖర్చులకు తావులేకుండా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

చౌటుప్పల్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఈ పెళ్లి వేడుక చాలా సింపుల్‌గా జరిగింది. ఎలాంటి హంగు, ఆర్భాటాలు లేకుండా కేవలం కుటుంబ సభ్యులు,  అతి తక్కువ మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరిద్దరూ పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. రిజిస్ట్రార్ సమక్షంలో సంతకాలు చేసి చట్టబద్ధంగా కపుల్‌గా మారారు. ఈ ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

ఈ వివాహానికి పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అధికారం, హోదా ఉన్నా సామాన్యతను చాటుకున్న ఆదర్శ దంపతులంటూ నెటిజన్లు వీరిని అభినందిస్తున్నారు.

Also Read: Railway Jobs 2026: 10వ తరగతి అర్హతతో రైల్వేలో 22 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Also Read: Ratha Sapthami 2026: రేపే రథసప్తమి.. ఇలా స్నానం చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు, దరిద్రాలు తొలగిపోతాయి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IAS IPS MarriageSimple Wedding Of IAS IPS MarriageSheshadrini ReddySrikanth ReddyYadadri Bhuvanagiri

Trending News