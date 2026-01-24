Simple Wedding Of IAS IPS Marriage: ప్రతి ఒక్కరూ తమ పెళ్లి వేడుకను ఎంతో గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. చాలా మంది తమ స్తోమతకు మించి ఖర్చు చేసి మరీ ఎంతో ఆడంబరంగా పెళ్లి వేడుకను జరుపుకుంటారు. పెళ్లి కోసం అప్పులు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఓ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు ఎలాంటి ఆడంబరాలు లేకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉండి కూడా వారు అతి తక్కువ ఖర్చుతో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలంలోని లింగారెడ్డిగూడెంకి చెందిన శేషాద్రిని రెడ్డి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని కుత్బుల్లాపూర్ డీసీపీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆమెకు, ఏపీలోని కడప జిల్లాకు చెందిన శ్రీకాంత్ రెడ్డితో పెళ్లి నిశ్చయమైంది. శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఐఏఎస్ ట్రైనీంగ్లో ఉన్నారు. ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వీరు తమ వివాహాన్ని ఎంతో గ్రాండ్గా చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. అనవసర ఖర్చులకు తావులేకుండా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
చౌటుప్పల్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఈ పెళ్లి వేడుక చాలా సింపుల్గా జరిగింది. ఎలాంటి హంగు, ఆర్భాటాలు లేకుండా కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అతి తక్కువ మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరిద్దరూ పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. రిజిస్ట్రార్ సమక్షంలో సంతకాలు చేసి చట్టబద్ధంగా కపుల్గా మారారు. ఈ ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ఈ వివాహానికి పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అధికారం, హోదా ఉన్నా సామాన్యతను చాటుకున్న ఆదర్శ దంపతులంటూ నెటిజన్లు వీరిని అభినందిస్తున్నారు.
