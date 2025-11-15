English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ibomma Immadi Ravi: వందల కోట్లకు పడగలెత్తిన ఐబొమ్మ ఇమ్మడి రవి.!. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?

Ibomma Immadi Ravi: వందల కోట్లకు పడగలెత్తిన ఐబొమ్మ ఇమ్మడి రవి.!. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?

Ibomma operator immadi ravi arrested: ఐ-బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టగా షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వీరి నెట్ వర్క్ దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై మరింత లోతుగా విచారణకు పలు టీమ్ లుపనిచేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:57 PM IST
  • ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి అరెస్ట్..
  • విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు..

Ibomma Immadi Ravi: వందల కోట్లకు పడగలెత్తిన ఐబొమ్మ ఇమ్మడి రవి.!. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?

Ibomma operator immadi ravi arrested by Hyderabad police: దేశ వ్యాప్తంగా పలు సినిమాలు, ఓటీటీ ల్లో కంటెంట్లను పైరసీ చేస్తున్న ఐ-బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలక వ్యక్తిపై హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో  నిన్న ఫ్రాన్స్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇమ్మడి రవి.. కూకట్ పల్లిలోని రెయిన్ విస్టా ప్లాట్లో ఉండగా పోలీసులు మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి మరీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  ఇమ్మడి రవి స్వస్థలం విశాఖగా పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. 

 కరీబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ.. పలు సినిమాలు, ఓటీటీ కంటెంట్ ల మూవీస్ పైరసీలు చేస్తు సినిమా రంగానికి ఐబొమ్మ కోట్లల్లో నష్టాల్ని తీసుకొస్తుంది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కూకట్ పల్లిలోని అతని నివాసం నుంచి.. హార్డ్ డిస్క్లు, కంప్యూటర్లు, కొన్ని సినిమాలకు సంబంధించిన హెచ్ఎ ప్రింట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఐ-బొమ్మ వెబ్సైట్, సర్వర్ నుంచి సమాచారం కూడా సేకరించారు. మరోవైపు అప్ లోడ్ కు రెడీగా ఉన్న మూవీస్ హర్డ్ డిస్క్ లను స్వాధీనం చేసుకుని,  కొన్నింటిని హోల్డ్ లోపెట్టారు.  గతంలో ఐబొమ్మ నిర్వాహకులు పోలీసులకే సవాల్ విసిరిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విషయంను సీపీ సజ్జనార్ చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. దీనిపై తెలుగు సినీ నిర్మాతల సంఘం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఈ చర్యలు చేపట్టారు.

ఈక్రమంలో ఇమ్మడి రవిని అరెస్ట్ చేసి..  అతనికి చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలో ఉన్న సుమారు రూ.3 కోట్లను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా.. ఇంకా పలు అకౌంట్ లలో అతనిపై పేరు మీద, మరికొంత మంది పేర్ల మీద వందల కోట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

Read more: CP Sajjanar: ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్‌కే ఊహించని ఝలక్.!. సీపీ సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన.. ఏమన్నారంటే..?

దమ్ముంటే పట్టుకొండని సవాల్ విసిరిన ఐబొమ్మకు ప్రస్తుతం చుక్కలు చూపించే విధంగా అధికారులు ముందుకు వెళ్తున్నారు. మరోవైపు ఈ అరెస్ట్‌తో పైరసీ వెబ్‌సైట్ల నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

 

