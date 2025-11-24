Ibomma Ravi Case: మామా హైదరాబాద్ వచ్చా.. ఐబొమ్మ రవి కేసులో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజం.. ఏంటో తెలుసా..?

Ibomma ravi case key update in Hyderabad police cp sajjanar investigation: సినిమా ఇండస్ట్రీకి చుక్కలు చూపించిన ఐబొమ్మ రవిని పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టు ఐదు రోజుల పాటు పోలీసుల కస్టడికి అప్పగించింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసుల విచారణలో రవిని అనేక విషయాలపై ఆరాలు తీస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఐబొమ్మ రవిని అతని భార్య ఇచ్చిన క్లూతో అరెస్ట్ చేసినట్లు బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు ఇటీవల ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న కూడా సీపీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ పోలీసులపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో ఐబొమ్మ రవి కేసులో పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. పోలీసుల విచారణలో ఇమ్మడి రవిని అరెస్ట్ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు అప్పటికే అతను పలు యాప్ లు, నెట్ వర్క్ ల ఐపీ అడ్రస్ లను మార్చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీటిని ఎథికల్ హ్యకర్లతో ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.మరోవైపు పోలీసులు గత మూడు నెలల నుంచి ఇమ్మడి రవి కదలికలపై నజర్ పెట్టారని,
ఈఆర్ ఇన్ఫోటేక్ కంపెనీలో పేరుతో డొమైన్ లు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. అదే విధంగా.. అక్కడ లభించిన ఫోన్ నంబర్ తో అతడ్ని ట్రెస్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఎక్కువగా విదేశాల్లో ఉండే రవి హైదరాబాద్లోని కూకట్ పల్లికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒకఫ్రెండ్ కు కాల్ చేసి మందు తాగేందుకు రమ్మనేవాడు.
దీంతో ఈసారి కూడా పోలీసులు అతని ఫోన్ నంబర్ నుంచి అతని ఫ్రెండ్ కు మామ హైదరాబాద్ వచ్చా మందుతాగుదాం అని మెస్సెజ్ ను పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు ఇమ్మడి రవి వస్తున్నాడని పక్కాసమాచారంతో వలపన్ని పట్టుకున్నారు.
పోలీసులు కరిబీయన్, ఫ్రాన్స్ లలో ఎవరితో ఎక్కువగా కాంటాక్ట్ లో ఉండేవాడో సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఇమ్మడి రవి కూడా చాలా తెలివిగా ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా.. తెలిదు.. గుర్తులేదు.. మర్చిపోయానంటూ పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇమ్మడి రవి వ్యవహరం ప్రస్తుతం ఇటు మూవీ ఇండస్ట్రీలో, పోలీసు శాఖలో కూడా పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.
