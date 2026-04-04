  • Municipal Election: మున్సిపల్ పోరులో బీఆర్ఎస్ జోరు.. ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి గులాబీ మయం.. ఖానాపూర్‌లో మళ్లీ ఉత్కంఠ..!!

Municipal Election: మున్సిపల్ పోరులో బీఆర్ఎస్ జోరు.. ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి గులాబీ మయం.. ఖానాపూర్‌లో మళ్లీ ఉత్కంఠ..!!

Ibrahimpatnam Municipal Election: పలు కారణాలతో వాయిదా పడిన మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఉత్కంఠగా ముగిశాయి. ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి పీఠాలను బిఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకోగా.. ఇబ్రహీంపట్నంలో బిజెపి కౌన్సిలర్ వైస్ చైర్మన్‌గా ఎన్నికయ్యారు. క్యాతనపల్లిలో బిఆర్ఎస్-సిపిఐ కూటమి విజయం సాధించింది. అయితే.. ఖానాపూర్‌లో తీవ్ర గందరగోళం, సభ్యుల వాగ్వాదం మధ్య అధికారులు ఎన్నికను ఆదివారానికి వాయిదా వేశారు. దీంతో అక్కడ సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 4, 2026, 06:26 PM IST

Municipal Election: మున్సిపల్ పోరులో బీఆర్ఎస్ జోరు.. ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి గులాబీ మయం.. ఖానాపూర్‌లో మళ్లీ ఉత్కంఠ..!!

Ibrahimpatnam Municipal Election: గత రెండు నెలలుగా పలు కారణాలతో  వాయిదా పడిన మున్సిపల్ చైర్మన్ల ఎన్నిక  ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఎన్నో మలుపులు, కోర్టు కేసులు, వాయిదాల తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం, మంచిర్యాల జిల్లాలోని క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ పీఠాలను బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది. అయితే, నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్‌లో మాత్రం రాజకీయ చదరంగం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. శనివారం జరిగిన ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆద్యంతం ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. ఫిబ్రవరి 11న మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగగా.. 13న ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. అదే నెల 16వ తేదీన మున్సిపల్ చైర్మన్లు, వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నికలను నిర్వహించారు. అయితే క్యాతనపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, ఖానాపూర్ ఎన్నిక వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఇబ్రహీంపట్నంలో బీఆర్ఎస్-బీజేపీ  స్నేహం:

రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీలో గత రెండు నెలలుగా నెలకొన్న సందిగ్ధత ఎట్టకేలకు ముగిసింది. మొత్తం 24 వార్డులున్న ఈ మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్ 13 స్థానాలను గెలుచుకోగా, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి.. అనూహ్యంగా ఒక బీజేపీ కౌన్సిలర్ మద్దతు ప్రకటించడంతో బీఆర్ఎస్ బలం 15కు చేరింది. దీంతో టేకుల సుదర్శన్ రెడ్డి చైర్మన్‌గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఇక్కడ ఒక రాజకీయ వింత చోటుచేసుకుంది. చైర్మన్ పదవిని బీఆర్ఎస్ దక్కించుకోగా, వైస్ చైర్మన్ పదవిని బీజేపీ కౌన్సిలర్ ముత్యాల శ్యామల కైవసం చేసుకున్నారు. రాజకీయ సమీకరణాల దృష్ట్యా ఇక్కడ ప్రత్యర్థి పార్టీలు చేతులు కలపడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

మంత్రి నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్-సీపీఐ కూటమి హవా:

మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చెన్నూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉండటంతో ఈ సీటును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్,  సీపీఐ కూటమిగా ఏర్పడి కాంగ్రెస్‌కు చెక్ పెట్టాయి. 22 వార్డులకు గానూ బీఆర్ఎస్ 10, సీపీఐ 4 స్థానాల్లో గెలిచి స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించాయి.

శనివారం భారీ భద్రత మధ్య జరిగిన ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ గొడిసెల సంధ్యారాణి చైర్‌పర్సన్‌గా ఎన్నికయ్యారు. వైస్ చైర్మన్ పదవిని సీపీఐకి చెందిన మిట్టపల్లి సరిత దక్కించుకున్నారు. కాంగ్రెస్ కేవలం 7 స్థానాలకే పరిమితం కావడంతో ఇక్కడ గులాబీ జెండా రెపరెపలాడింది. శాంతి భద్రతల దృష్ట్యా ఇక్కడ 650 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహించారు. 

ఖానాపూర్‌లో హైడ్రామా.. మళ్లీ వాయిదా:

ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లిలో పీఠాలు ఖరారైనా, నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్‌లో మాత్రం కథ మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది. ఇక్కడ మొత్తం 12 వార్డులు ఉండగా, బీఆర్ఎస్ 4, బీజేపీ 4, కాంగ్రెస్ 3,  ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థి, ఎక్స్ అఫీషియో ఓటుతో కాంగ్రెస్ బలం 5కి చేరినప్పటికీ, ఫలితం తేలలేదు.

ఎన్నికల సమయంలో అధికారులు బీజేపీ అభ్యర్థి మౌనిక పేరును ముందుగా ప్రతిపాదించడంపై స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొజ్జు, కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగి సమావేశం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. మరోవైపు కార్యాలయం వెలుపల బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే తీరుకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేపట్టారు. పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుండటంతో అధికారులు ఎన్నికను ఆదివారానికి వాయిదా వేశారు. దీంతో ఖానాపూర్ పీఠం ఎవరికి దక్కుతుందనేది ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

తాజా విజయాలతో తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ గెలిచిన మున్సిపాలిటీల సంఖ్య 20కి చేరుకుంది. ఫిబ్రవరిలో మొదలైన మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియ దాదాపు అన్ని చోట్లా పూర్తయినప్పటికీ, ఖానాపూర్ వంటి చోట్ల నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితి స్థానిక నాయకులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఏది ఏమైనా, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు రాబోయే రోజుల్లో స్థానిక రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలకు నాంది పలకనున్నాయి.

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు.  

