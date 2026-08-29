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Konda Surekha: కొండా సురేఖను తప్పిస్తే ఆ మంత్రి పదవి దక్కేది ఎవరికి..?

If Konda Surekha Suspend From Telangana Congress Know What Happened: కుమార్తె కొండా సుష్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ పార్టీని ప్రమాదంలో పడేసింది. కొండా సురేఖను తీయలేక.. ఉంచుకోలేక తీవ్ర సతమతమవుతోంది. ఒకవేళ కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తే ఆమె స్థానంలో ఎవరు ఉండనున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 29, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:57 PM IST
Konda Surekha: కొండా సురేఖను తప్పిస్తే ఆ మంత్రి పదవి దక్కేది ఎవరికి..?
Image Credit: Konda Surekha Suspend

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha: కొండా సురేఖను తప్పిస్తే ఆ మంత్రి పదవి దక్కేది ఎవరికి..?
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