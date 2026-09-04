IFMIS portal issues: పలు ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి కార్పొరేషన్లు, బోర్డులు, సొసైటీల్లో ఫారిన్ సర్వీస్ డిప్యూటేషన్ ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన సమీక్రుత ఆర్థిక నిర్వహణ సమాచార వ్యవస్థ IFMIS సాంకేతిక లోపాల కారణంగా ఉద్యోగుల పాలిట గుదిబండగా మారింది. వారి ఉద్యోగ వివరాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు. డిప్యూటేషన్ పై వెళ్లిన వెంటనే పేరెంట్ డిపార్ట్ మెంట్ ట్రేజరీ లాగిన్ నుంచి డేటా మాయవవ్వడం, పనిచేస్తున్న చేస్తున్న సంస్థల్లో ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో వేలాది మంది ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో ఆదుకోవాల్సిన ఈహెచ్ఎస్ కార్డులు డౌన్ లోడ్ అవ్వక, మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ బిల్లులు, జీపీఎఫ్ విత్ డ్రాలు సమర్పించలేక వేలాది మంది ఉద్యోగులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఫలితంగా వారి జేబుకు భారీగా చెల్లు పడుతోంది.
చలానాలు చెల్లిస్తున్నా అప్డేట్ కాని వివరాలు:
అయితే ఫారిన్ సర్వీస్ ఉద్యోగులు ట్రేజరీలో చలాన్స్ రూపంలో హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ కు చెల్లింపులు జరిపి బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చని రూల్స్ చెబుతున్నప్పటికీ..క్షేత్రస్థాయిలో అది అమలు అవడంలో విఫలమవుతోంది. హెల్త్ కార్డ్లు.. జీపీఎఫ్ కోసం డబ్బును తమ జీతాల నుండి కట్ చేసి.. అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో జమ చేస్తున్నారని ఉద్యోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, అసలు సమస్య చెల్లింపు కాదని, ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ పోర్టల్ నుండి తమ రికార్డులు అదృశ్యం కావడమేనని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ నుండి జీతాలు అందుతున్నప్పటికీ, మాతృ శాఖ స్థాయిలో ఉద్యోగి వివరాలు బ్లాక్ కావడంతో ఎక్కడా వారి సమాచారం కనిపించడం లేదు.
అందని హెల్త్ కార్డులు, నిలిచిపోయిన జీపీఎఫ్ డ్రా:
ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ పోర్టల్లో ఉద్యోగి ఐడీని నమోదు చేస్తే, ఉద్యోగి ప్రొఫైల్.. కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాతే కొత్త ఈహెచ్ఎస్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే డిప్యూటేషన్ లో ఉన్న ఉద్యోగుల ఐడీని టైప్ చేస్తే, పోర్టల్ ఎటువంటి వివరాలను చూపించడం లేదు. దీంతో ఉదైనా అనారోగ్యం సంభవిస్తే.. క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్ అందక.. సొంత ఖర్చులతోనే చికిత్స చేయించుకున్నా.. ఆ మెడికల్ బిల్లలు క్లెయిమ్స్ కోసం దారి లేక ఉద్యోగులు అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు, అత్యవసర ఖర్చుల కోసం ఉద్యోగులు తమ జీపీఎఫ్ పొదుపు నుండి రుణాలు తీసుకోవడానికి పోర్టల్ రిజక్ట్ చేస్తోంది. కార్పొరేషన్ ద్వారా నిధులు ఏజీ కార్యాలయానికి చేరుతున్నప్పటికీ, డబ్బు ఉపసంహరణ ప్రక్రియను మాతృ శాఖ డీడీఓ లాగిన్ ద్వారా చేయాల్సి రావడం ఒక పెద్ద సమస్యకు కారణమైంది.
ప్రత్యేక విండో కేటాయించాలని ఉద్యోగుల విజ్ఞప్తి:
ఒకే శాఖలో ఉంటూ, అంతర్గత ఆన్-డ్యూటీ (ఓడీ)లో ఇతర కార్యాలయాలలో పనిచేస్తున్న డిప్యుటేషన్ ఉద్యోగులు తమ జీతాలు, అలవెన్సులను మాతృ శాఖలోనే యధావిధిగా పొందుతారు. అందువల్ల, వారికి ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. అయితే, ఆర్&బి, ప్రజారోగ్యం, నీటిపారుదల, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల నుండి జీహెచ్ఎంసీ, టీజీఎంఐడీసీ, ఈడబ్ల్యూఐడీఎస్, పౌర సరఫరాలు, విజిలెన్స్, ఏసీబీ, ఫారిన్ సర్వీస్ వంటి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఇతర శాఖలకు బదిలీ అయిన వారు ఈ సాంకేతిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఆర్థిక శాఖ తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగ సంఘాలు, ప్రభావిత ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మాతృ శాఖలో ఆ పోస్టు ఖాళీగా ఉన్నట్లుగా జాబితా చేయనప్పటికీ.. విదేశీ సేవ/డిప్యుటేషన్ అభ్యర్థుల కోసం ఆ శాఖ IFMIS లాగిన్లో ఒక ప్రత్యేక విండో (విభాగం) సృష్టించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అటువంటి ప్రత్యేక విండో ద్వారా ఉద్యోగి గుర్తింపు.. కుటుంబ వివరాలను పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉంచితేనే, హెల్త్ కార్డులు, EHS సేవలు, GPF ఉపసంహరణలు, వైద్య క్లెయిమ్లకు సంబంధించిన సమస్యలకు ఒక ఖచ్చితమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించి, ఐటీ విభాగానికి తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని వారు ఆర్థిక శాఖ అధికారులను కోరుతున్నారు.
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