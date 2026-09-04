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ఉద్యోగులకు శాపంగా IFMIS.. హెల్త్ కార్డులు, GPF క్లెయిమ్‌లలో ఇక్కట్లు!

IFMIS portal issues: IFMIS సాంకేతిక లోపాల కారణంగా డిప్యూటేషన్ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో ఆదుకోవాల్సిన ఈహెచ్ఎస్ కార్డులు డౌన్ లోడ్ అవ్వక, మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ బిల్లులు, జీపీఎఫ్ విత్ డ్రాలు సమర్పించలేక వేలాది మంది ఉద్యోగులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఫలితంగా వారి జేబుకు భారీగా చెల్లు పడుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:11 AM IST
ఉద్యోగులకు శాపంగా IFMIS.. హెల్త్ కార్డులు, GPF క్లెయిమ్‌లలో ఇక్కట్లు!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగులకు శాపంగా IFMIS.. హెల్త్ కార్డులు, GPF క్లెయిమ్‌లలో ఇక్కట్లు!
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