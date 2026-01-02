Edward Nathan Varghese: IIT చరిత్రలోనే హయ్యెస్ట్ ఆఫర్.. రూ.2.5 కోట్ల ప్యాకేజీతో హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన 21 ఏళ్ల హైదరాబాద్ కుర్రాడు..!

2 Crore Rupees Package For Iit Hyderabad Student: ప్రస్తుతం జాబ్ మార్కెట్ చాలా టఫ్గా ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి దుమ్ము రేపాడు. ఈ ఏడాది ప్లేస్మెంట్స్లో నెదర్లాండ్స్కు చెందిన ఒక సంస్థ నుండి రూ. 2.5 కోట్ల ప్యాకేజీని సాధించి సత్తా చాటాడు. IITH ప్రకారం సంస్థ చరిత్రలో ఒక విద్యార్థికి లభించిన అత్యధిక ప్యాకేజీ ఇదే. 2008లో IITH స్టార్ట్ అయ్యింది. ఫైనలియర్ స్టూడెంట్ అయిన ఎడ్వర్డ్ నాథన్ వర్గీస్ జూలై నుండి గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ సంస్థ అయిన ఆప్టివర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా తన వర్క్ను స్టార్ట్ చేయనున్నాడు. 21 ఏళ్ల వర్గీస్.. 2 నెలల ఇంటర్న్షిప్ను ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్గా మార్చుకోవడం ద్వారా ఈ ఉద్యోగాన్ని పొందాడు.
తాను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన మొదటి, ఏకైక కంపెనీ ఇదేనని.. ఆ సంస్థ తనకు ఉద్యోగ ప్రతిపాదన చేయబోతోందని తన గురువు సూచించినప్పుడు తను చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యానని.. తన తల్లిదండ్రులు కూడా అంతే సంతోషించారని వర్గీస్ తెలిపాడు. హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వర్గీస్ 7వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు బెంగళూరులో చదువుకున్నాడు. జాబ్ మార్కెట్లో మందగమనం ఉన్నప్పటికీ, తాను మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధిస్తానని ఎప్పుడూ నమ్మకంగా ఉన్నానని చెప్పాడు. తాను ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుండే కాంపిటీటివ్ ప్రోగ్రామింగ్లో పాల్గొంటూ దేశంలోనే టాప్ 100లో ఉండేవాడినని వర్గీస్ తెలిపాడు. అయితే వర్గీస్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కూడా ఇంజనీర్లే.
ఆప్టివర్లో ఇంటర్న్షిప్ కోసం ఇద్దరు విద్యార్థులు ఎంపిక కాగా.. వర్గీస్కు మాత్రమే ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ (PPO) లభించింది. ఈ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్లో రెండు వారాల శిక్షణ, ఆరు వారాల ప్రాజెక్ట్ ఉన్నాయి. అతను ఆ సంస్థ నెదర్లాండ్స్ కార్యాలయంలో పూర్తికాల ఉద్యోగిగా పనిచేయనున్నాడు. వర్గీస్తో పాటు, ఐఐటీహెచ్లో చదువుతున్న మరో సీఎస్ఈ విద్యార్థి కూడా రూ. 1.1 కోట్ల ప్యాకేజీని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇది ఆ సంస్థకు ఒక కొత్త మైలురాయిని నెలకొల్పింది.
