Telangana Rains: మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Imd heavy rain fall alert for Telangana for next 3 days: తెలంగాణలో గత కొన్నిరోజులుగా వానలు పడుతున్నాయి. అప్పుడే ఉక్కపొతగా ఉంటూ, మరికొద్ది సేపట్లోనే వాతావణంలో పెనుమార్పులు సంభవించిన వర్షం కురుస్తుంది. ఈ క్రమంలో పలు చోట్ల వానలు కురుస్తున్నాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమనం కొనసాగుతోంది.
దీని ప్రభావం వలన.. ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించేందుకు అనుకూలంగా మారాయి. ఈ క్రమంలో రాగల రెండు రోజుల్లో అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాగ మూడు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రానున్న మూడు రోజుల పాటు.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
Read more: Raja Singh: కిషన్ రెడ్డిగారూ.. మీకు నా గతే పడుతుంది.!. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
దీనితో పాటు కొన్ని జిల్లాల్లో 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook