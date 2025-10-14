English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Rains: మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Imd Rain alert for Telangana:  తెలంగాణలో పలు చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 05:18 PM IST
  • తెలంగాణకు మళ్లీ వర్ష సూచన..
  • వాతావరణకేంద్రం హెచ్చరిక..

Telangana Rains: మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Imd heavy rain fall alert for Telangana for next 3 days: తెలంగాణలో గత కొన్నిరోజులుగా వానలు పడుతున్నాయి. అప్పుడే ఉక్కపొతగా ఉంటూ, మరికొద్ది సేపట్లోనే వాతావణంలో పెనుమార్పులు సంభవించిన వర్షం కురుస్తుంది. ఈ క్రమంలో పలు చోట్ల వానలు కురుస్తున్నాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం  తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమనం కొనసాగుతోంది.

దీని ప్రభావం వలన.. ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించేందుకు అనుకూలంగా మారాయి. ఈ క్రమంలో  రాగల రెండు రోజుల్లో  అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాగ మూడు రోజుల పాటు మోస్తరు  నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రానున్న మూడు రోజుల పాటు.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

Read more: Raja Singh: కిషన్ రెడ్డిగారూ.. మీకు నా గతే పడుతుంది.!. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

 దీనితో పాటు కొన్ని జిల్లాల్లో 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులతో  కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

 

