Telangana Cold Waves: మరో వారం రోజులు వణుకే.. చలికి తెలంగాణ గజ.. గజ..

తెలంగాణను చలి పులి వణికిస్తోంది. రాత్రి పూట ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు గతంలో కంటే తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఇక అర్థరాత్రి దాటిన తరువాత పరిస్థతి మరీ భయంకరంగా మారుతోంది. వచ్చే వారం రోజులు ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. తెలంగాణలోని 12 జిల్లాల్లో 6-9 డిగ్రీల వరకు టెంపరేచర్స్ పడిపోతాయని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది.
మరో 18 జిల్లాల్లో 9-12డిగ్రీల మధ్య రికార్డ్ అవుతాయని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇక డిసెంబర్ 10 నుంచి 13 వరకు తీవ్రమైన చలిగాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తోంది వాతావరణశాఖ. అయితే పగటి వేళల్లో మాత్రం సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఉదయం అత్యవసరమై బయటకు వెళ్లేవారు మఫ్లర్ తో పాటు స్వెట్టర్స్ వేసుకొవాలని సూచిస్తున్నారు. ఒళ్లు మొత్తం కప్పి ఉంచే దుస్తులు ధరించాలని చెబుతున్నారు.
హైదరాబాద్ను చలి వణికిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రత తొలిసారి సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోయింది. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్సిటీ శేరిలింగంపల్లిలో 9 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అటు బీహెచ్ఈఎల్, రాజేంద్రనగర్లో 10.6, గచ్చిబౌలిలో 11, శివరాంపల్లిలో 12.4, సైనిక్ పురి, ఓయూలో తక్కువ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
