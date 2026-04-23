Weather Update: తెలంగాణలో భానుడీ మహోగ్రరూపం.. రేపటి నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

IMD Issues Heavy Heat Wave Alert To Telangana: తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. భానుడు ఉదయం నుంచి ఉగ్రరూపం చూపిస్తున్నాడు. జనాల ఉక్కపోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.పొరపాటున కూడా ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లడానికి సాహాసం చేయడంలేదు. ఎండల నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు బైటకు రావొద్దని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. వడగాల్పులతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పలు జిల్లాలలో 40 నుంచి 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ఖమ్మం మొదలైన జిల్లాలలో ఎండలు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా జ్యూస్ లను, నీళ్లను ఎక్కువగా తీసుకుంటు ఉండాలని ఐఎండీ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరొవైపు రేపటి నుంచి ఈ నెల 29 వరకు భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తాడని వాతావరణ కేంద్ర హెచ్చరించింది. చిన్న పిల్లలు, పెద్ద వయసు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, మధ్యాహ్నం సమయంలో అస్సలు బైటకు రావొద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వాతావరణంలో పెనుమార్పుల నేపథ్యంలో రేపటి నుంచి ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు పలు జిల్లాల్లో వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఎండలలో బైటకు వెళ్లే వారు నీళ్ల శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయలు, దోసకాయల్ని తినాలి. ఈ సీజన్ లలో లభించే ముంజకాయల్ని కూడా తినాలని చెప్తుంటారు.
ఎండ కాలంలో కాటన్ దుస్తులను ఎక్కువగా వేసుకొవాలి. మరోవైపు ఉదయం , రాత్రి రెండు మార్లు స్నానం చేయాలని చెప్తున్నారు. కళ్లలో మంటలు, శరీరంపై ఎలర్జీ మంటలు, శరీరంలో ఏదైన అసౌకర్యం ఏర్పడితే వైద్యుల్ని వెంటనే సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి