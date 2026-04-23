English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Weather Update: తెలంగాణలో భానుడీ మహోగ్రరూపం.. రేపటి నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Weather Update: తెలంగాణలో భానుడీ మహోగ్రరూపం.. రేపటి నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Imd Weather Update:  తెలంగాణలో భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అంతే కాకుండా పోరపాటున కూడా ఎండల సమయంలో బైటకు వెళ్లకూడదని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 23, 2026, 02:16 PM IST
  • తెలంగాణలో భానుడి ప్రతాపం..
  • అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం..

Trending Photos

Online Gaming Act: ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ నియంత్రణకు కేంద్రం అథారిటీ.. మే 1 నుంచి కొత్త నియమాలు, ప్రభుత్వం ముసాయిదా విడుదల..
5
online gaming new rules 2026 india
Online Gaming Act: ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ నియంత్రణకు కేంద్రం అథారిటీ.. మే 1 నుంచి కొత్త నియమాలు, ప్రభుత్వం ముసాయిదా విడుదల..
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ముంబైకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాడంటూ వార్తలు.. నిజమేనంటూ క్లారిటీ ఇచ్చిన అల్లు అరవింద్
5
allu arjun
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ముంబైకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాడంటూ వార్తలు.. నిజమేనంటూ క్లారిటీ ఇచ్చిన అల్లు అరవింద్
Silver Rate Today: భారీగా పతనమవుతున్న వెండి ధర.. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఇవే..!!
5
Silver Rate Today
Silver Rate Today: భారీగా పతనమవుతున్న వెండి ధర.. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఇవే..!!
Daily Astrology: ఈరోజు రాశిఫలాలు.. సింహ, కుంభ రాశుల వారు ఇవి అస్సలు చేయకండి.. ఏప్రిల్ 23 పంచాంగం!
5
today Horoscope
Daily Astrology: ఈరోజు రాశిఫలాలు.. సింహ, కుంభ రాశుల వారు ఇవి అస్సలు చేయకండి.. ఏప్రిల్ 23 పంచాంగం!
Weather Update: తెలంగాణలో భానుడీ మహోగ్రరూపం.. రేపటి నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

IMD Issues Heavy Heat Wave Alert To Telangana: తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. భానుడు ఉదయం నుంచి ఉగ్రరూపం చూపిస్తున్నాడు. జనాల ఉక్కపోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.పొరపాటున కూడా ఇంట్లో నుంచి  బైటకు వెళ్లడానికి సాహాసం చేయడంలేదు. ఎండల నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యవసరం అయితే  తప్ప ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు బైటకు రావొద్దని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. వడగాల్పులతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పలు జిల్లాలలో 40 నుంచి 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల,  ఖమ్మం మొదలైన జిల్లాలలో ఎండలు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 ముఖ్యంగా జ్యూస్ లను, నీళ్లను ఎక్కువగా తీసుకుంటు ఉండాలని ఐఎండీ నిపుణులు  సూచిస్తున్నారు. మరొవైపు రేపటి నుంచి ఈ నెల 29 వరకు భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తాడని వాతావరణ కేంద్ర హెచ్చరించింది. చిన్న పిల్లలు, పెద్ద వయసు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, మధ్యాహ్నం సమయంలో అస్సలు బైటకు రావొద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వాతావరణంలో పెనుమార్పుల నేపథ్యంలో  రేపటి నుంచి ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు పలు జిల్లాల్లో వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.  ఎండలలో బైటకు వెళ్లే వారు నీళ్ల శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయలు, దోసకాయల్ని తినాలి. ఈ సీజన్ లలో లభించే ముంజకాయల్ని కూడా తినాలని చెప్తుంటారు.

Read more: Tgsrtc bus Strike: ఆర్టీసీ సమ్మెపై పోలీసుల జబర్దస్తీ.. విధులకు హజరుకానీ వారిపై కేసులు,అరెస్టుల పర్వం..!

ఎండ కాలంలో కాటన్ దుస్తులను ఎక్కువగా వేసుకొవాలి. మరోవైపు ఉదయం , రాత్రి రెండు మార్లు స్నానం చేయాలని చెప్తున్నారు. కళ్లలో మంటలు, శరీరంపై ఎలర్జీ మంటలు, శరీరంలో ఏదైన అసౌకర్యం ఏర్పడితే వైద్యుల్ని వెంటనే సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Summer seasonHeat WaveSummer Heat StrokeHeat effectIMD weather update

Trending News