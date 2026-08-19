/తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు! ఎల్లో అలర్ట్ జారీ!

Telangana Yellow Alert In Districts: కొంతకాలంగా ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్న నగరవాసులకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్, ఫిల్మ్ నగర్, పంజగుట్ట, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, అమీర్పేట, ఎస్సార్ నగర్, సనత్ నగర్, యూసఫ్గూడ, కృష్ణానగర్, మధురా నగర్లతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. తెలంగాణలో రానున్న ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల వర్షపాతంలో లోటు ఏర్పడటంతో, గత పది రోజులుగా తెలంగాణలో పూర్తిస్థాయి వర్షాలు లేవు. దీనివల్ల ఎండలు ఎక్కువగా ఉండి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. ప్రస్తుతం వరి మరియు పత్తి పంటలు సాగు చేస్తున్న రైతులు ఈ వర్షాల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వర్షాలు కురిస్తే పంటలకు ఊపిరి వస్తుంది, లేదంటే ఇప్పటికే వేసిన పంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
సెప్టెంబర్ కీలకం..
మరోవైపు, వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా లేకపోయినప్పటికీ, వర్షాలు కురవకపోతే పట్టణ, పల్లె ప్రాంతాల్లో తాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కావున నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలు వర్షాలకు చాలా కీలకం. ఈ రెండు నెలల్లో కూడా వర్షాలు కురవకపోతే సాగు భూములు బీడుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, రానున్న ఐదు రోజుల్లో కురవనున్న ఈ వర్షాలు రైతులకు, ప్రజలకు ఊరటనిస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసే వర్షాల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు ప్రమాదకరం కావచ్చు. ముఖ్యంగా పల్లెటూరి ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చినప్పుడు చెట్ల కింద గానీ లేదా ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గానీ తలదాచుకోకుండా, ఇళ్లకే పరిమితమైతే ప్రమాదాల నుండి తప్పించుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఎల్ నినో ప్రభావం అంటే, ఒకరోజు వర్షాలు కురిసినా, ఆ తర్వాత వరుసగా 10 నుండి 15 రోజుల పాటు ఎండలు, ఉక్కపోత ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు మొదటి నుంచే చెబుతున్నారు. వర్షాకాలం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. వాతావరణ శాఖ వచ్చే నాలుగు లేదా ఐదు రోజులు వర్షాలు ఉంటాయని చెబుతున్నప్పటికీ, ఎక్కడా భారీ వర్షాలు కురవడం లేదు. గతంలో కూడా ఒకటి రెండు రోజులు తప్ప తెలంగాణలో పెద్దగా వర్షాలు పడలేదు. దీనివల్ల ప్రాజెక్టులు లేదా చెరువులకు వర్షపు నీరు అందడం లేదు. వర్షపు నీరు వస్తేనే ఆయకట్టల ద్వారా రైతులు సాగు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నీరు లేకపోవడంతో రైతులు పంట సాగుకు ముందుకు రావడం లేదు. వాతావరణ శాఖ ఐదు రోజుల వర్షాలు ఉంటాయని ప్రకటించినా, కేవలం మబ్బులు పట్టి, గంట లేదా రెండు గంటలు చిన్నగా కురిసి, భూమి తడిసేంత వరకే వర్షం వచ్చి వెలిసిపోతోంది.
ప్రస్తుతం కూడా అదే పరిస్థితి ఉండే అవకాశం ఉంది. మొత్తం 33 జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల వర్షపాతం లోటుగా నమోదైంది. 11 జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయని చెబుతున్నా, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు తప్ప ఎక్కడా భారీ వర్షాలు కురవడం లేదు. ఒకవేళ వర్షాలు వస్తే రైతులకు, ప్రజలకు కొంత ఊరట లభిస్తుంది, కానీ ఆ తరహా వర్షాలు వస్తాయా అనే దానిపై సందిగ్ధం ఉంది. వర్షాలు కురవకపోతే భవిష్యత్తులో తాగునీటి కోసం పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్యలు మొదలయ్యాయి. ఎల్ నినో ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. రాబోయే రెండు మూడు నెలల వరకు కూడా దీని ప్రభావం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఉన్న నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలి. వరి పంట సాగు చేయవద్దని ప్రభుత్వం , మంత్రులు ఇప్పటికే సూచనలు చేస్తున్నారు. అధికారులు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
వర్షాలు లేని సమయంలో వరి సాగు చేస్తే నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది, అందుకే వర్షాల కోసం ఎదురుచూడవద్దని, సాగు చేయవద్దని అధికారులు రైతులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు. చాలామంది రైతులు దీనివల్ల వెనకడుగు వేస్తున్నారు. అయితే, బోరు బావులపై ఆధారపడిన రైతులు వర్షాలను నమ్ముకోలేక వరి సాగు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే, వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి బోరు బావుల్లో కూడా నీరు ఇంకిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
తెలంగాణా అంతటా ఎల్ నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది, రాబోయే నెలలు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తాగునీటి విషయంలో ప్రజలు, రైతులు చాలా పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. భూగర్భ జలాలు అనుకున్న దానికంటే దాదాపు 8 అడుగుల మేర తగ్గిపోయాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఒకటి రెండు భారీ వర్షాలు పడితేనే భూగర్భ జలాలు ఒకటి లేదా రెండు అడుగులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఆ పరిస్థితి లేకపోవడంతో ప్రజలు తాగునీటి కోసం, రైతులు వర్షాల కోసం తీవ్రంగా ఎదురుచూస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ ఐదు రోజులు వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం కొంత ఊరట లభిస్తుంది.
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