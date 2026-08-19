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తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు! ఎల్లో అలర్ట్ జారీ!

తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వర్ష సూచన చేసింది. రానున్న ఐదు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, దీనికి సంబంధించి 11 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, భద్రాద్రి, ములుగు, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, హనుమకొండ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు మరియు ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా ఈదురు గాలుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 19, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:59 AM IST
తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు! ఎల్లో అలర్ట్ జారీ!
Image Credit: Telangana Yellow Alert In Districts:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు! ఎల్లో అలర్ట్ జారీ!
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