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తెలంగాణలో ఆగస్టు చివరి వరకు వర్షాలు.. హైదరాబాద్‌ సహా 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్!

తెలంగాణలో మూడు రోజులుగా పలు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ వర్షాలు ఆగస్టు నెల చివరి వరకు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని సూచించింది. ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం అసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడం, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెడ్చల్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 26, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:33 PM IST
తెలంగాణలో ఆగస్టు చివరి వరకు వర్షాలు.. హైదరాబాద్‌ సహా 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్!
Image Credit: IMD Issues Yellow Alert:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణలో ఆగస్టు చివరి వరకు వర్షాలే వర్షాలు.. హైదరాబాద్‌ సహా 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్!
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