/తెలంగాణలో ఆగస్టు చివరి వరకు వర్షాలు.. హైదరాబాద్‌ సహా 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్!

IMD Issues Yellow Alert: తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజులు గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, దాని అనుబంధ ఉపస్థల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఈరోజు, రేపు తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. నాలుగు రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, మేఘావృతమైన వాతావరణం , చల్లని వాతావరణం కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అనుకున్న స్థాయిలో భారీ వర్షపాతం నమోదు కావడం లేదు. దీనివల్ల వరదలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అయితే, ఈరోజు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ముఖ్యంగా పైన పేర్కొన్న జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తూ ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది.
కొన్ని రోజులుగా వర్ష సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, భారీ వర్షపాతం మాత్రం నమోదు కావడం లేదు. జూలై చివరిలో కురిసిన వర్షాలే ఈ ఏడాది తెలంగాణలో నమోదైన అత్యధిక వర్షపాతంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతాంగం భారీ వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆలస్యంగా రావడం వల్ల, ఎల్నినో ప్రభావంతో వాటి వేగం తగ్గిపోయి వర్షపాతంలో లోటు ఏర్పడింది.
జూన్, జూలై నెలల్లో వర్షాల లోటు ఉండగా, ఆగస్టులో 40 శాతం పైగా లోటు నమోదైంది. సెప్టెంబర్, అక్టోబరు నెలల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని రైతులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే అక్టోబరులో వర్షాలు కురిస్తే అవి పంటల కోత సమయంలో పడి రైతులకు నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. వర్షాలు పంటలకు ప్రాణం పోయాలి కానీ, పంటలు కోతకు వచ్చిన సమయంలో వర్షాలు పడి నష్టం కలిగించకూడదని రైతన్నలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వానాకాలం ముగింపు దశకు చేరుకుంటుండగా, సెప్టెంబర్ నెలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం తక్కువగా ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఒక రకమైన కరువు పరిస్థితులు తలపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది, ఎందుకంటే కురుస్తున్న కొద్దిపాటి వర్షాలు కూడా కేవలం ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లోనే పరిమితమయ్యాయి. దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు భారీ వర్షాలు లేవు. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులపై ఉన్న ప్రధాన ప్రాజెక్టులు ఏవీ ఇంకా పూర్తిగా నిండలేదు. కేవలం గోదావరిపై ఉన్న ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు మాత్రమే నిండి గేట్లు ఎత్తాల్సి వచ్చింది.
ఈశాన్య మధ్యప్రదేశ్ పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న అల్పపీడనం, ఆగస్టు 26వ తేదీ ఉదయం 8:30 గంటల సమయానికి దక్షిణ ఉత్తరప్రదేశ్ మీదుగా ఈశాన్య మధ్యప్రదేశ్ వద్ద కేంద్రీకృతమైందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. షాజహాన్పూర్, దక్షిణ ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు ఈశాన్య మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా ఏర్పడిన ఈ అల్పపీడన కేంద్రం, రాంచీ, దిగ్వాళా మీదుగా ప్రయాణించి బంగాళాఖాతం వరకు విస్తరించి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈరోజు నుంచి కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. రేపు, ఎల్లుండి తెలంగాణలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
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