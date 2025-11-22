Weather Forecast: మరో బాంబ్ పేల్చిన వాతావరణ శాఖ..తెలుగు రాష్ట్రాలు వణికిపోయే న్యూస్..ఇదిగో 3 రోజుల వెదర్ రిపోర్ట్!

IMD Weather Forecast: ప్రస్తుతం చలి, వర్షాల కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో వింత వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరుగుతుండగా, బంగాళాఖాతంలో వరుసగా ఏర్పడుతున్న అల్పపీడనాల ప్రభావంతో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం (IMD) రాష్ట్రానికి మరోసారి కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
వాయుగుండం ముప్పు..
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఈరోజు అనగా నవంబర్ 22 (శనివారం) ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతోంది. ఇది రాగల 48 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదులుతూ మరింత బలపడి, నవంబర్ 24 (ఆదివారం) నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
తదుపరి 48 గంటల్లో ఈ వాయుగుండం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదిలి నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి చేరుకుంటుంది. ఈ అల్పపీడనం/వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాతావరణంలో మార్పులు సంభవించనున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజులు వాతావరణం ఎలా ఉండబోతుందనే వివరాలను IMD పంచుకుంది.
|రోజు
|వాతావరణ పరిస్థితి
|శనివారం (నవంబర్ 22)
|రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
|ఆదివారం (నవంబర్ 23)
|రాష్ట్రంలోని కొన్ని దక్షిణ జిల్లాలలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు
|సోమవారం (నవంబర్ 24
|రాష్ట్రంలోని కొన్ని దక్షిణ జిల్లాలలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
వాయుగుండం కారణంగా రాబోయే రెండు, మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిలో కొనసాగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వివరించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో క్రింది స్థాయి గాలులు ప్రధానంగా తూర్పు దిశ నుంచి వీస్తున్నాయి.
