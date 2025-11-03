English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Heavy Rains in Telangana: ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు.. కీలక అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం..

Heavy Rains in Telangana: ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు.. కీలక అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం..

Imd Rains fall alert for Telangana: రానున్న మూడు రోజుల పాటు తెలికపాటి నుంచి మోస్తరుగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తండా ఉండాలని పలు సూచలను చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 02:42 PM IST
  • తెలంగాణకు మరోసారి వర్షం గండం..
  • ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక..

Heavy Rains in Telangana: ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు.. కీలక అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం..

Imd Heavy rain fall prediction to Telangana for next 3 days: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు  కూడా ఇప్పటికే  మొంథా ప్రభావంతో చిగురుటాకుల్లా వణికిపోయాయి. పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు కురిశాయి. దీంతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడిప్పుడు వర్షాలు తగ్గడంతో అధికారులు సహయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ప్రజలు తిరిగి తమ ఇళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం మరో అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాగల మూడు రోజుల  వరకు వర్షాలపై వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా.. నిన్న విదర్భ దాని సమీపంలోని మరాట్వాడా ప్రాంతంలో  కొనసాగిన ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ఈరోజు ఉదయం బలహీనపడిందని తెలిపింది. అదే విధంగా.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రింది స్థాయి గాలులు ప్రధానంగా వాయువ్యదిశ నుంచి వీస్తున్నాయని చెప్పింది.

దీని ప్రభావంతో.. రాగల 3 రోజులకు ..  తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

ముఖ్యంగా.. ఈ రోజు రేపు రాష్ట్రంలోని కొన్ని పశ్చిమ జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీని ప్రభావంతో.. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగం కలిగిన ఈదురు గాలులతో కూడా వీస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

