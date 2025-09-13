Heavy Rains In Telangana: తెలంగాణాలో మళ్లీ వరుణుడి మహోగ్ర రూపం.!. వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Imd Weather update Heavy rains fall alerts for Telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా గత కొన్నిరోజులుగా భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వరుణుడి ప్రతాపంకు సామాన్య జనజీవనంఅంతా అల్లోకల్లోలంగామారిపోయింది. ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లన్నిజలమయం అయిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరదనీరు వచ్చి చేరింది.ఈ నేపథ్యంలో మరల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల్లో ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ముఖ్యంగా.. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం దాని సమీపంలోని వాయువ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న అల్పపీడన ప్రాంతం ఈరోజు కూడా ఇంచుమించు అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుండి 5.8 కి మీ ఎత్తువరకు కొనసాగుతూ ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ నైరుతి దిక్కుకు వాలి ఉంది. ఈ అల్పపీడనం రాగల రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ వాయువ్యదిశలో కదిలి ఉత్తరాంధ్ర దాని సమీపంలోని దక్షిణ ఛత్తీస్గడ్ లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.
రుతుపవన ద్రోణి ఈరోజు శ్రీ గంగానగర్ రోహతక్ సియోని రాజన్గావ్ అటు నుండి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో ఉన్న అల్పపీడన కేంద్రం వరకు కొనసాగుతోంది.
అదే విధంగా.. నిన్న పశ్చిమ బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలోని అల్పపీడన కేంద్రం నుండి విదర్భ చత్తీస్గడ్ ల మీదుగా దక్షిణ మహారాష్ట్ర వరకు కొనసాగిన ద్రోణి ఈరోజు కూడా అదే ప్రాంతంలో సగటు సముద్రమట్టం నుండి 3.1 నుండి 5.8 కిమీ మధ్యలో కొనసాగుతూ ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ నైరుతి దిక్కుకు వాలి ఉంది. దీని ప్రభావంతో రాగల 3 రోజుల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాలలో కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
ఈ నేపథ్యంలో.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
అన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కి మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు తో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా పలు సూచనలు చేసింది.
