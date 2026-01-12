English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad: హైదరాబాద్ లో కొత్త ఏడాదిలో తొలి వర్షం ఈ రోజున.. వాతావరణ కేంద్రం ఏంచెప్పిందంటే..?

Imd rain fall alert for telangana next 2 days: తెలంగాణలో రానున్న రోజుల్లో వాతావరణంలో పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా ఈ ఏడాదిలో మొదటి సారి వర్షం కూడా కురవచ్చని ఐఎండీ కీలక సూచనలు చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:45 PM IST
  • తెలంగాణలో చలి పులి..
  • రానున్న రెండు మూడు రోజుల్లో వర్షాలు..

Imd weather update rainfall prediction for telangana in winter season: తెలంగాణలో మరోసారి చలి చంపేస్తుంది. గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కు చేరుకున్నాయి. అంతే కాకుండా జనాలు బైటకు వెళ్లాలంటే  ధైర్యం చేయడంలేదు. తప్పనిసరి అయితే స్వేటర్లు, బెడ్ షిట్లు వేసుకుని వెళ్తున్నారు. మొత్తంగా చలి తన ప్రతాపం చూపిస్తుంది . రోడ్లంతా ఎక్కడ చూసిన పొగ మంచుతో నిండిపోయింది. అసలు బారెడు పొద్దేక్కిన కూడా సూర్యుడు కన్పించడంలేదు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో చలితో అన్నివయసుల వారు తీవ్ర శ్వాస కోశసమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ చలితో ప్రభావంతో సాయంత్రం కూడా జనాలు అస్సలు బైటకు వెళ్లడంలేదు.

ఈ క్రమంలో అసలే చలితో వణికిపోతున్న జనాలుకు వాతావరణ కేంద్రం మరో షాక్ ఇచ్చింది. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమై అప్పుడు 11 రోజులు గడిచిపోయాయి. అయితే.. జనవరి 14 అంటే భోగి రోజు వర్షం పడవచ్చని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రోజంతా పూర్తిగా చల్లగా పొగలాగా ఉంటుంది.

రోడ్లపై వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో మరో వెదర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మాత్రం తెలంగాణలో రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో వర్షాలు పడే చాన్స్ ఉందని వెదర్ రిపోర్ట్ వచ్చింది.

Read more: CM Revanth reddy : సంక్రాంతి వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే 2 లక్షలు..

ఒకవైపు భోగి పండగ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అందరు తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. హైదరాబాద్ పూర్తిగా ఖాళీఅయిపోయింది. మొత్తంగా సంక్రాంతి నేపథ్యంలో వర్షాలు పడుతాయని వెదర్ రిపొర్ట్ రావడంతో జనాలు ఇదెక్కడి ట్విస్ట్ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే చలితో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం.. ఇక వర్షం కూడానా అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

 

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabadwinter seasonWeather updateHeavy rain fall alerttelangana weather

