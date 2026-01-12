Hyderabad: హైదరాబాద్ లో కొత్త ఏడాదిలో తొలి వర్షం ఈ రోజున.. వాతావరణ కేంద్రం ఏంచెప్పిందంటే..?

Imd weather update rainfall prediction for telangana in winter season: తెలంగాణలో మరోసారి చలి చంపేస్తుంది. గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కు చేరుకున్నాయి. అంతే కాకుండా జనాలు బైటకు వెళ్లాలంటే ధైర్యం చేయడంలేదు. తప్పనిసరి అయితే స్వేటర్లు, బెడ్ షిట్లు వేసుకుని వెళ్తున్నారు. మొత్తంగా చలి తన ప్రతాపం చూపిస్తుంది . రోడ్లంతా ఎక్కడ చూసిన పొగ మంచుతో నిండిపోయింది. అసలు బారెడు పొద్దేక్కిన కూడా సూర్యుడు కన్పించడంలేదు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో చలితో అన్నివయసుల వారు తీవ్ర శ్వాస కోశసమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ చలితో ప్రభావంతో సాయంత్రం కూడా జనాలు అస్సలు బైటకు వెళ్లడంలేదు.
ఈ క్రమంలో అసలే చలితో వణికిపోతున్న జనాలుకు వాతావరణ కేంద్రం మరో షాక్ ఇచ్చింది. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమై అప్పుడు 11 రోజులు గడిచిపోయాయి. అయితే.. జనవరి 14 అంటే భోగి రోజు వర్షం పడవచ్చని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రోజంతా పూర్తిగా చల్లగా పొగలాగా ఉంటుంది.
రోడ్లపై వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో మరో వెదర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మాత్రం తెలంగాణలో రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో వర్షాలు పడే చాన్స్ ఉందని వెదర్ రిపోర్ట్ వచ్చింది.
ఒకవైపు భోగి పండగ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అందరు తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. హైదరాబాద్ పూర్తిగా ఖాళీఅయిపోయింది. మొత్తంగా సంక్రాంతి నేపథ్యంలో వర్షాలు పడుతాయని వెదర్ రిపొర్ట్ రావడంతో జనాలు ఇదెక్కడి ట్విస్ట్ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే చలితో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం.. ఇక వర్షం కూడానా అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
