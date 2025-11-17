English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IBomma movie piracy: ఐబొమ్మకు బొమ్మ చూపేట్టిన పోలీసులు.. అధికారిక వెబ్ సైట్ లో ఎవరు ఊహించని సందేశం.. ఏముందంటే..?

Ibomma piracy website: ఎట్టకేలకు ఐబొమ్మ పైరసీ సైట్ ను నిర్వహిస్తున్న కీలకమైన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో ఇమ్మడి రవికి ఒక రేంజ్ లో సపోర్ట్ చేస్తు  అతడిపై హీరో లెవల్ లో సింపతీ చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐబొమ్మ వెబ్ సైట్ లో ప్రస్తుతం ఒక కీలక సందేశం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 02:47 PM IST
  • దేశంలో సంచలనంగా మారిన ఐబొమ్మ..
  • నెటిజన్లకు అపాలజీ..

IBomma movie piracy: ఐబొమ్మకు బొమ్మ చూపేట్టిన పోలీసులు.. అధికారిక వెబ్ సైట్ లో ఎవరు ఊహించని సందేశం.. ఏముందంటే..?

Immadi ravi Ibomma piracy website shut down permanently: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి గత కొన్నేళ్లుగా చుక్కలు ఐబొమ్మ చుక్కలు చూపెట్టింది. కొత్తగా ఏ మూవీ వచ్చిన రిలీజ్ అయిన గంటల వ్యవధిలోనే ఆన్ లైన్ లలో పైరసీ చేసేవారు. ఈ క్రమంలో ఐబొమ్మ సినిమా ఇండస్ట్రీకి కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడ్ని పోలీసులు అతని భార్య ఇచ్చిన కీలక సందేశంతో అరెస్ట్ చేశారు. కరీబీయన్ దీవుల నుంచి తన భార్యతో ఏర్పడిన వివాదాల కారణంగా డైవర్స్ కోసం.. ఇమ్మడి రవి హైదరాబాద్ కు వచ్చాడు.

అప్పటికే తన భర్త గురించి అతని భార్య పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. దీంతో వలపన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఐబోమ్మ నిర్వాహకుడి అరెస్ట్ పరిణామం దేశంలోనే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు కొన్నిరోజుల క్రితమే ఐబోమ్మ ఏకంగా పోలీసులకు దమ్ముంటే పట్టుకొవాలని సవాల్ విసిరిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పోలీసులు సైతం ప్రత్యేకంగా అధికారుల్ని దీనిపై రంగంలోకి దింపి నిఘాను పెంచాయి.

తాజాగా.. ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని అరెస్ట్ చేయడంతో మూవీ ఇండస్ట్రీకి ఒక్కసారిగా బిగ్ రిలీఫ్ దొరికినట్లైంది. మరోవైపు ఐబొమ్మ రవిని పోలీసులు కోర్టులో హజరుపచ్చి రిమాండ్ కు కోరనున్నారు. సినిమా పెద్దలు చిరంజీవి, నాగార్జున, దిల్ రాజు, రాజమౌలీ తదితరులు ఉన్నారు. మరోవైపు సినిమా ప్రముఖులతో సీసీ సజ్జనార్ కీలక ప్రెస్ మీట్ ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌కు చెందిన వేలాది సినిమాలను ఇమ్మడి రవి పైరసీ చేశాడని, దీనితో సుమారు రూ.20 కోట్లు సంపాదించినట్లు ఒప్పుకున్నాడన్నారు. ఇప్పటి వరకు.. రూ.3 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. దీనితో పాటు.. రవి వద్ద సుమారు 50 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్ల డేటా ఉందన్నారు. దీనితో పాటు పైరసీ వెబ్‌సైట్ల ముసుగులో బెట్టింగ్ యాప్‌లను కూడా ప్రమోట్ చేశారని, దీనివల్ల ఎంతో మంది యువకులు ప్రాణాలు తీసుకుని తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోత మిగిల్చారని అన్నారు.  

ఇమ్మడి రవికి కరేబియన్ దీవుల్లో పౌరసత్వం కూడా తీసుకున్నాడని, అమెరికా, నెదర్లాండ్స్‌లో సర్వర్లు ఏర్పాటు చేశాడన్నారు. అంతేకాకుండా. ఈ కేసులో గతంలోనే దుద్దెల శివరాజ్, ప్రశాంత్ అనే ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశామని, రవిపై ఐటీ, కాపీరైట్ చట్టాల కింద మొత్తం 5 కేసులు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Read more: Ibomma Immadi Ravi: చేసిందే యేదవ పని.. పోలీసులకు సవాల్ కూడానా..?.. ఐబొమ్మ రవి తండ్రి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

 ఈ నేపథ్యంలో..  ‘ఐబొమ్మ’ తన సేవలను శాశ్వతంగా నిలిపివేసిందని అధికారిక సందేశం కన్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా.. క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు కూడా సందేశం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్ పై చాలా మంది నెటిజన్లు ఆయనకు సపోర్ట్ తెలియజేస్తు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 

