English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
  • TGEAPCET 2026: రేపు.. ఎల్లుండి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ ఎగ్జామ్స్‌, పరీక్ష రాయగానే మార్కుల డిస్‌ప్లే!

TGEAPCET 2026: రేపు.. ఎల్లుండి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ ఎగ్జామ్స్‌, పరీక్ష రాయగానే మార్కుల డిస్‌ప్లే!

TGEAPCET 2026 Immediate Marks Display: రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలంగాణలో ఈఏపీసెట్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. 2026 కు సంబంధించి మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 106 సెంటర్లలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. 90 వేల మందికి పైగా అభ్యర్థులు సీబీటీ పద్ధతిలో పరీక్ష రాయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్ష రాసిన వెంటనే మార్కులు కూడా స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అయ్యేలా అధికారులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 3, 2026, 06:35 AM IST

Trending Photos

Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!
5
casting couch Tollywood
Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!
iQOO Z11x 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్.. ఈ ఆఫర్స్ మళ్లీ రావు.. ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేయండి!
5
Iqoo Z11x 5g
iQOO Z11x 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్.. ఈ ఆఫర్స్ మళ్లీ రావు.. ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేయండి!
National Mobile Alert: కేంద్రం భారీ అలర్ట్‌.. రేపు ఒకేసారి మోగనున్న మొబైల్‌ ఫోన్లు
6
Emergency Alert Test
National Mobile Alert: కేంద్రం భారీ అలర్ట్‌.. రేపు ఒకేసారి మోగనున్న మొబైల్‌ ఫోన్లు
Tollywood actress:మొగుడు కన్నా కుక్క బెటర్ అన్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే!
6
Colors Swathi
Tollywood actress:మొగుడు కన్నా కుక్క బెటర్ అన్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే!
TGEAPCET 2026: రేపు.. ఎల్లుండి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ ఎగ్జామ్స్‌, పరీక్ష రాయగానే మార్కుల డిస్‌ప్లే!

TGEAPCET 2026 Immediate Marks Display: ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల ప్రవేశాల కోసం ప్రతి ఏడాది తెలంగాణలో ఈఏపీసెట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపు, ఎల్లుండి మే 4, 5వ తేదీల్లో కూడా 2026 కు సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే హాల్ టికెట్స్ కూడా విడుదల చేశారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://eapcet.tgche.ac.in/  నుంచి ఈ హాల్ టికెట్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే రేపు, ఎల్లుండి జరగనున్న ఈ ఈఏపీసెట్ పరీక్షలు జరిగిన వెంటనే స్క్రీన్ పై అభ్యర్థులకు మార్కులు కనిపించేలా అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 అయితే ఫైనల్ ర్యాంకులు మాత్రం నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియ తర్వాతనే నిర్ణయిస్తారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులకు ర్యాంకులు కేటాయిస్తారు. ఇక రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 106 సెంటర్లలో 90 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు సీబీటీ పద్ధతిలో పరీక్ష రాయనున్నారు. పరీక్ష పూర్తయిన వెంటనే స్క్రీన్ పై అభ్యర్థులకు వారు సాధించిన మార్కులు కనిపిస్తాయి. ఒక నిమిషం పరీక్షకు ఆలస్యమైన ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లోకి అనుమతించరు. ఈ నేపథ్యంలో గంటకు ముందుగానే పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చేలా అభ్యర్థులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ పరీక్ష అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీకి సంబంధించింది రేపు, ఎల్లుండి నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి. ఇక ఇంజినీరింగ్ సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్ష అయితే మే 9 నుంచి 11వ తేదీ మధ్య నిర్వహిస్తారు. అవి మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరగనున్నాయి.

మొత్తంగా ఈ పరీక్ష కేంద్రాలు హైదరాబాద్ లోని నాలుగు జోన్ల ఆధారంగా నిర్వహిస్తున్నారు . విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రానికి తమతోపాటు హాల్ టికెట్స్ తప్పకుండా తీసుకొని వెళ్ళాలి. లేకపోతే పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆధారంగా ఈ హాల్ టికెట్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వాటిపై తమ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా? లేదా? ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి. ఈ పరీక్షలు అర్హత సాధించిన వారికి ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. 

Also Read:  EAPCET 2026: టీజీఈఏపీసెట్ 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డౌన్‌లోడ్ లింక్, ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ఇదే!

Also Read:  అలెర్ట్.. నీట్‌ పరీక్ష రాస్తున్నారా? ఈ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోతే అనుమతించరు! రూల్స్ ఇవే..

 ఎగ్జామ్ హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ముందుగానే గంట ముందు పరీక్ష కేంద్రానికి హాల్ టికెట్ తో పాటు ఒక ప్రభుత్వ గుర్తింపు కూడా తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక కొన్ని వస్తువులు పొరపాటున కూడా పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకెళ్లకూడదు. హాల్ టికెట్ పై పొందుపరిచారు. లేకపోతే కేంద్రంలోకి అనుమతించరు.

తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం ..
 తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ హాల్ టికెట్స్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://eapcet.tgche.ac.in/  ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'డౌన్‌లోడ్ హాల్ టికెట్' పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేయాలి. చివరిగా 'గెట్ హాల్ టికెట్' బటన్ క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ పై మీ హాల్ టికెట్ కనిపిస్తుంది. దీని ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోవాలి. పరీక్ష రోజు దీన్ని తమతో పాటు తీసుకుని వెళ్లండి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

TGEAPCET 2026 exam datesTGEAPCET 2026 immediate marks displayhow to check TGEAPCET marks on screenTG EAPCET 2026 hall ticket download

Trending News