Ration Rice: తెలంగాణ రేషన్ కార్డుదారులకి బంపర్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఒకేసారి 3 నెలల సన్నబియ్యం పంపిణీ!

Three Months Ration Rice at Once: రేషన్ కార్డుదారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఒకేసారి 18 కేజీల బియ్యాన్ని ఒక్కొక్కరికి పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యింది. కేంద్రం ఇటీవల ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీ చేయాలని.. రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది నేటి నుండే అనగా ఏప్రిల్ 1 నుంచే అమల్లోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ మూడు నెలలకు సంబంధించిన రేషన్.. ఒకేసారి పంపిణీ చేయనున్నారు.
తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ రేషన్ కార్డుదారులకు సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ ఇవ్వనున్న నేపథ్యంలో.. రేషన్ కార్డుదారులకు నెలకు 6 కేజీల చొప్పున మొత్తం 18 కేజీల సన్నబియ్యం ఇవ్వనున్నారు. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు సంబంధించిన రేషన్ను ఏప్రిల్లోనే ఇవ్వనుంది.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు బుధవారం నుంచి మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీ చేయనున్నట్లు చీఫ్ రేషనింగ్ అధికారి రాజిరెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 8 లక్షల 40 వేల 345 రేషన్ కార్డులు ఉండగా.. అందులో నమోదైన 32,24,284 మందికి.. 59,510.604 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. మూడు నెలల రేషన్ ఒకేసారి ఇస్తున్న నేపథ్యంలో ఈకేవైసీ (eKYC) చేసుకోని వారు వెంటనే చేసుకోవాలని సూచించారు.
అయితే మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీకి తగ్గట్టుగా అవసరమైన బియ్యం నిల్వలు ఉన్నాయని.. డీలర్లు తమ షాపులకు తీసుకెళ్లాలని ఇప్పటికే జిల్లా స్థాయి సివిల్ సప్లై అధికారులు ఆదేశించారు. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి నెలాఖరు దాకా రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగనుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం డీలర్లకు దశల వారీగా బియ్యం సరఫరా చేయనుంది. ఒకేసారి 3 నెలల బియ్యం ఇవ్వనున్న నేపథ్యంలో లబ్ధిదారులు ఈ-పాస్ (ePOS) మెషీన్లో మూడు సార్లు వేలిముద్ర వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒక్కో వినియోగదారుడికి బియ్యం ఇవ్వడానికి సమయం కాస్త ఎక్కువ పడుతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని లబ్ధిదారులు తమకు సహకరించాలని రేషన్ డీలర్లు కోరుతున్నారు.
