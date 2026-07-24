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Indiramma Indlu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?

Indiramma Indlu Good News To Hyderabad People: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా హైదరాబాద్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించాలని భావిస్తోంది. ఈ ఇళ్ల నిర్మాణంపై తాజాగా కీలక ప్రకటన చేసింది. 7680 ప్లాట్లు నిర్మించి ప్రజలకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:10 PM IST
Indiramma Indlu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?
Image Credit: Indiramma Indlu Hyderabad (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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