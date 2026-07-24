/Indiramma Indlu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?

Hyderabad Indiramma Indlu: గ్రామీణ ప్రాంతాల తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ల ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తులు ప్రారంభమవగా దీనిపై తాజాగా ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. జనావాసాల పరిధిలోనే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిర్మించి ఇస్తామని ప్రకటించింది. హైదరాబాద్లో 7680 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు జనావాసాల పరిధిలోనే ఉండేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణంపై ముఖ్యమంత్రి శుక్రవారం ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల వివిధ శాఖలకు సంబంధించి నిరుపయోగంగా ఉన్న స్థలాలను గుర్తించాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ఇప్పటికే పలు నియోజకవర్గాల్లో గుర్తించిన స్థలాల వివరాలను అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, రవాణా శాఖలకు సంబంధించి ఇప్పటికే గుర్తించిన నిరుపయోగ స్థలాలను తీసుకుని.. వేరేచోట సంబంధిత శాఖలకు స్థలాన్ని కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
జనావాసాలకు దూరంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లను కేటాయిస్తే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలకు ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో పాటు అవి నిరుపయోగంగా మారే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. దూరప్రాంతాలు కాకుండా పని ప్రదేశాలకు దగ్గరగా.. జనావాసాల పరిధిలోనే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిర్మించేలా చూడాలని సూచించారు. దీంతో నిరుపేదలు జీవనోపాధి కోల్పోకుండా ఉంటారని తెలిపారు. హైదరాబాద్లోని పలు నియోజకవర్గాల పరిధిలో పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిర్మించి ఇస్తామని ప్రభుత్వం పునరుద్ఘాటించింది. సంబంధిత నియోజకవర్గాల పరిధిలో నిరుపయోగంగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాలను గుర్తించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, ఆర్ అండ్ బీ స్పెషల్ సీఎస్ వికాస్ రాజ్, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ముఖ్యమంత్రి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు శ్రీధర్, శేషాద్రి, రెవెన్యూ కార్యదర్శి లోకేష్ కుమార్, హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, హౌజింగ్ స్పెషల్ సెక్రెటరీ గౌతమ్, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రియాంక ఆల పాల్గొన్నారు.
ఇందిరమ్మ ప్లాట్ల స్వరూపం
ఒక్కో ఫ్లాట్ దాదాపు 528 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం
400 చదరపు అడుగుల కార్పెట్ ఏరియా
నిర్మాణ వ్యయం: దాదాపు kp.11 లక్షలు
సబ్సిడీ: రూ.5 లక్షలు
లబ్ధిదారుడు చెల్లించిన రుసుము: రూ.6 లక్షలు
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో నిర్మించే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు జనావాసాల పరిధిలోనే ఉండేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు అధికారులను ఆదేశించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల వివిధ శాఖలకు సంబంధించి నిరుపయోగంగా ఉన్న స్థలాలను గుర్తించాలని అధికారులకు చెప్పారు.
✅కోర్ అర్బన్ ఏరియా… pic.twitter.com/YzjetFo1fI
— Telangana CMO (@TelanganaCMO) July 24, 2026
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల తొలి దశ
హైదరాబాద్లో నిర్మించాలనుకున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల తొలి దశ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. నగరంలోని 17 నియోజకవర్గాల్లో 7,680 ఫ్లాట్లు నిర్మించి ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. రాజేంద్రనగర్, మహేశ్వరం, శేరిలింగంపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, మల్కాజ్గిరి, నాంపల్లి, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, కార్వాన్, బహదూర్పురా, అంబర్పేట్, కూకట్పల్లి, మేడ్చల్, కుత్బుల్లాపూర్, సనత్ నగర్, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్, మలక్పేట్ నియోజకవర్గాల్లో ప్రభుత్వం తొలి విడతలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లను నిర్మించనుంది.