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ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 27 నుంచి లాటరీ! యూట్యూబ్‌లో లైవ్ టెలికాస్ట్,హెల్ప్‌లైన్ నంబర్!

క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఒక శుభవార్త అందింది. ఈ నెల ఆగస్టు 27 నుండి 30వ తేదీ వరకు ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్ కేటాయింపు ప్రక్రియ లాటరీ పద్ధతిలో జరగనుంది. పారదర్శకత కోసం రోజుకు నాలుగు నియోజకవర్గాల చొప్పున ఈ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తూ, యూట్యూబ్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తారు. దీని కోసం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌ను కూడా కేటాయించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:41 AM IST
ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 27 నుంచి లాటరీ! యూట్యూబ్‌లో లైవ్ టెలికాస్ట్,హెల్ప్‌లైన్ నంబర్!
Image Credit: Indiramma Indlu Lottery Scheme: Instagram

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 27 నుంచి లాటరీ! యూట్యూబ్‌లో లైవ్ టెలికాస్ట్,హెల్ప్‌లైన్ నంబర్!
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