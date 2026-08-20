Indiramma Indlu Lottery Scheme: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్ విషయంలో భారీ గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. క్యూర్ పరిధిలోని ఇళ్ల కోసం మొన్నటి వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఇప్పుడు లాటరీ పద్ధతిలో పేర్ల ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఈ కేటాయింపులు ఆగస్టు 27 నుండి 30 వరకు జరుగుతాయి. రోజుకు నాలుగు నియోజకవర్గాల చొప్పున పారదర్శకంగా నిర్వహించే ఈ డ్రాను యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్షంగా ప్రసారం చేస్తారు. గురువారం సాయంత్రం నుండి అధికారిక వెబ్సైట్లో అర్హుల జాబితా అందుబాటులోకి వస్తుంది. అభ్యంతరాలు ఉంటే 23వ తేదీ సాయంత్రం లోపు తెలియజేయాలి. తుది జాబితాను 25వ తేదీన ప్రకటిస్తారు.
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుల స్వీకరణ జూలై 21 నుంచి ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లోని కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ పరిధిలో ఈ పథకానికి పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇందులో ఎస్సీలకు 14 శాతం, ఎస్టీలకు 5శాతం, బీసీలకు 16 శాతం, దివ్యాంగులకు 5 శాతం, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది, పారిశుధ్య కార్మికులకు 10% రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు. మహిళలకు 30% రిజర్వేషన్లు ఉండటంతో మహిళల పేరిట రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. అయితే, దరఖాస్తు చేసే ప్రాంతంలోనే గత పదేళ్ల నుండి నివాసం ఉండాలనే నిబంధన ఉంది.
ఈ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తు చేసుకునే గడువును ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. మొత్తం 46 వేల దరఖాస్తుల పరిశీలన మరియు లాటరీ ప్రక్రియలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా అధికారులు వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి పొంగిలేటి సూచించారు. అలాగే, క్యూర్ పరిధిలో పెండింగ్లో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. సెప్టెంబర్ 15 నాటికి 23 వేల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టర్లకు గడువు విధించింది. నిధుల కొరత లేకుండా చూస్తామని, పనులు పూర్తయిన వెంటనే బిల్లులు చెల్లిస్తామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. లబ్ధిదారులకు దసరా కానుకగా ఇళ్లు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఆధార్తో పాటు ఓటర్ ఐడి, బ్యాంక్ పాస్బుక్ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్తో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటును ప్రభుత్వం కల్పించింది. స్కీమ్ ప్రారంభంలో ఆధార్ తప్పనిసరి కావడంతో, నగరంలో ఉంటున్న కొందరి ఆధార్ అడ్రస్ పల్లెటూర్లలో ఉండటంతో ఈ మార్పులు చేశారు.
జనావాసాల్లోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు...
హైదరాబాద్లోని క్యూర్ పరిధిలో నిర్మించే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు జనావాసాల పరిధిలోనే ఉండాలని సీఎం రేవంత్ ఆదేశించారు. దీని ప్రకారం, ఈ ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో ప్రభుత్వ స్థలాలను గుర్తించాలని సూచించారు. అలాగే జరుగుతుంది.
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