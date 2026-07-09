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తండ్రి లేని లోటును భర్తీ చేస్తూ.. ఆటో నడుపుతూ.. నలుగురిని సాకుతున్న యువతి!

Inspiring Woman Auto Driver: మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన బట్టి సరస్వతి అనే యువతి.. సమాజంలో ఆడపిల్లల పట్ల ఉన్న అపోహలను తరిమికొడుతూ.. ఆటో డ్రైవింగ్‌ను వృత్తిగా ఎంచుకుంది. చిన్నతనంలోనే తండ్రి వెళ్లిపోవడంతోనే కష్టాల్లో ఉన్న తల్లిని, ముగ్గురు సోదరీమణులను ఆదుకోవడానికి తానే ఆ ఇంటికి  పెద్ద కొడుకుగా మారింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:59 AM IST
తండ్రి లేని లోటును భర్తీ చేస్తూ.. ఆటో నడుపుతూ.. నలుగురిని సాకుతున్న యువతి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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