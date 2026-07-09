/తండ్రి లేని లోటును భర్తీ చేస్తూ.. ఆటో నడుపుతూ.. నలుగురిని సాకుతున్న యువతి!

Inspiring Woman Auto Driver News: సమాజంలో ఎంత మార్పు వచ్చినా.. ఆడపిల్లల సామర్థ్యాల పట్ల కొన్ని అపోహలు ఇంకా కొనసాగుతూనే వస్తున్నాయి. కానీ, ఆ అపోహలన్నింటినీ ఏ మాత్రం లెక్కచేయకుండా.. సవాళ్లను ఎదురు నిలించింది ఒక యువతి... కష్టాల సుడిగుండంలో చిక్కుకున్న తన కుటుంబాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చడానికి తానే.. ఒక సైన్యమై కదిలింది. ఆటో డ్రైవింగ్ వృత్తిని ఎంచుకుని.. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆటో పట్టి దూసుకుపోతోంది బట్టి సరస్వతి.. ఇంట్లో మగ దిక్కు లేకపోయినా.. తానే ఆ ఇంటికి పెద్ద కొడుకుగా మారి ముగ్గురు ఆడపిల్లల కుటుంబాన్ని సాకుతున్న ఈ యువతి కథ ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తూనే.. కొండంత ధైర్యాన్ని ఇస్తోంది..
కన్నతండ్రి దూరమైనా..
మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని గాయత్రీ గుట్ట కాలనీకి చెందిన బట్టి సరస్వతి జీవితం మొదటి నుంచి పూలబాట ఏమీ కాదు.. ఆ కుటుంబంలో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు.. వారు ఇంకా లోకం తెలియని చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే.. కన్నతండ్రి వారిని వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి తన ముగ్గురు ఆడపిల్లలను రెక్కల కష్టం చేస్తూ.. సాకుతూ వచ్చింది. కానీ రోజులు గడిచేకొద్దీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఇంట్లో సంపాదించే.. మగ దిక్కు లేకపోవడం.. కేవలం ఆడపిల్లలే ఉండటంతో సమాజం నుంచి కూడా ఆ కుటుంబానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు, అవహేళనలు ఎదురయ్యాయి.
భిన్నమైన మార్గం..
కుటుంబ పరిస్థితులు చూసి సరస్వతి చలించిపోయింది.. ఎలాగైనా తన తల్లికి, సోదరీమణులకు అండగా నిలవాలని నిశ్చయించుకుంది. సాధారణంగా మహిళలు ఎంచుకునే కుట్టుపని, ఇతర కూలి పనులు కాకుండా.. సరస్వతి భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది.. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి డ్రైవింగ్ అంటే విపరీతమైన ఆసక్తి.. వేరే పనులు తెలిసినప్పటికీ.. తన మనసుకు నచ్చిన, ఇష్టమైన డ్రైవింగ్ రంగంలోనే స్థిరపడాలని నిర్ణయించుకుంది.
సమాజంలో ఒక మహిళ ఆటో నడపడం అంటే ఎన్నో సవాళ్లతో కూడుకున్న పని.. పురుషుల సమాజంలో అడుగుపెట్టి ఆటో నడపడం అంత తేలిక కాదు.. కానీ.. వాటన్నింటినీ తన ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమించి.. ఆటో డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని లైసెన్స్ సాధించింది. మహబూబాబాద్ రోడ్లపై ఆటో నడపడం ప్రారంభించి.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
నేటి తరానికి ఆదర్శం..
ప్రస్తుతం సరస్వతి ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఆటో నడుపుతూ కష్టపడుతోంది.. ముగ్గురు ఆడపిల్లల భారాన్ని.. తల్లి బాధ్యతను తన భుజాలపై వేసుకుని జీవనం సాగిస్తోంది. ఆటో నడపడం వల్ల వచ్చే సంపాదనతోనే ఇల్లు గడుస్తోంది.. తమ ఇంట్లో మగవారు లేరనే వెలితి వారి అమ్మకు రాకూడదని అనుకుందని.. అందుకే తనే ఆ బాధ్యత తీసుకున్నానని.. ఈ వృత్తి నాకు గౌరవాన్ని, నా కుటుంబానికి తిండిని ఇస్తోందని.. సరస్వతి గర్వంగా చెబుతోంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆటో నడుపుతున్న సరస్వతిని చూసి స్థానిక ప్రజలు, ప్రయాణికులు ఎంతో ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా.. ఆమె ధైర్యాన్ని అభినందిస్తున్నారు. తోటి ఆటో కార్మికులు సైతం ఆమెకు సపోర్ట్గా నిలుస్తున్నారు. కష్టాలు వచ్చాయని కుంగిపోకుండా.. తండ్రి లేని లోటును భర్తీ చేస్తూ.. స్వయంశక్తితో నిలబడిన బట్టి సరస్వతి నేటి తరానికి.. ముఖ్యంగా ఎంతోమంది యువతులకు ఒక గొప్ప రోల్ మోడల్గా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వంతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్పందించి.. ఇలాంటి వీరనారికి మరింత ప్రోత్సాహంతో పాటు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే.. ఆమె కుటుంబానికి మరింత మేలు జరుగుతుందని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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