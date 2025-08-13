English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Balanagar: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పరిచయం.. ఐడీపీఎల్‌ టౌన్‌షిప్‌కు రమ్మని మైనర్‌ బాలికపై అత్యాచారం..!

Instagram Friendshp Leads Rape: ఇంస్టాగ్రామ్ లో పరిచయమైన బాలికపై హత్యాచారం చేసిన ఘటన బాలానగర్ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. కుత్బుల్లాపూర్ లోని ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న బాలిక (16) ఇంస్టాగ్రామ్ లో జోగులాంబ జిల్లాకు చెందిన హరికృష్ణ (21) తో పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో కుత్బుల్లాపూర్‌ ఐడీపీఎల్ టౌన్షిప్ లో కలుసుకుందామని పిలిచి అక్కడ నుంచి నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. తల్లిదండ్రలు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మంగళవారం నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:38 AM IST

Balanagar: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పరిచయం.. ఐడీపీఎల్‌ టౌన్‌షిప్‌కు రమ్మని మైనర్‌ బాలికపై అత్యాచారం..!

Instagram Friendshp Leads Rape:  సోషల్ మీడియా పరిచయాలు దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నాయి. ఇంస్టాగ్రామ్ లో పరిచయం కాస్త ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు అత్యాచారం ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తాజాగా మరోసారి బాలానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంస్టాగ్రామ్ లో పరిచయమైన బాలికపై అత్యాచారం చేశాడో ప్రబుద్ధుడు. పోలీసుల ప్రకారం జోగులాంబ జిల్లాకు చెందిన హరికృష్ణ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఖాళీగా ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతను ఇంస్టాగ్రామ్ లో కుత్బుల్లాపూర్ కు చెందిన బాలికతో పరిచయం అయింది. ఆరు నెలల పరిచయం పూర్తయిన తర్వాత ఐడీపీఎల్ టౌన్షిప్ లో కలుసుకుందామని నమ్మబలికాడు సదరు నిందితుడు. ఈ నేపథ్యంలో అతన్ని నమ్మి సదురు మైనర్ బాలిక అక్కడికి చేరుతుంది. అక్కడి నుంచి నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసి ఎవరికి చెప్పకూడదని బెదిరించాడు. దీంతో ఆ బాలిక భయబ్రాంతులకు గురై ఇంటికి వెళ్లిపోయి ఎవరికీ చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత కూడా పలుమార్లు ఆమెను బెదిరించి అత్యాచారం చేశాడు. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఉన్నట్టుండి బాలిక వాంతులు చేసుకోవడంతో తల్లిదండ్రులు గమనించి వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. బాలిక గర్భవతిగా వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దీంతో బాలికను తల్లిదండ్రులు నిలదీయగా అసలు విషయం బయటపెట్టింది. దీంతో వెంటనే బాధితురాలు తల్లిదండ్రులు బాలానగర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మంగళవారం నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.

పుట్టినరోజు వేడుకలకు పిలిచి..
 ఇంస్టాగ్రామ్ పరిచయం ఇలాంటి దారుణాలకు దారితీస్తుంది. గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం వెలుగులోకి వచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియా పరిచయాలు హత్యలు, అత్యాచారాలకు దారితీస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా బాలానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే గత నెలలో కూడా ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకుంది. యువతిని హరికృష్ణ (26) సోషల్ మీడియా వేదికగా పరిచయం చేసుకొని స్నేహం ఏర్పరచుకొని నమ్మబలికి పుట్టినరోజు ఉందని ఇంటికి ఆహ్వానించాడు. ఇక జూన్ 29వ తేదీన ఆమె అతన్ని నమ్మి ఇంటికి వచ్చింది . కొద్దిసేపు గడిపిన తర్వాత బిర్యానీ మందు తాగి ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడు. తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల సమయంలో ఆమె డయల్ 100 కు ఫోన్ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు.

సోషల్ మీడియా పరిచయాలు ఎన్నో దారుణాలకు దారితీస్తుంది. అత్యాచారంతో పాటు మర్డర్ కేసులు కూడా ఎన్నో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా పిల్లల ఖాతాలను ఎప్పటికప్పుడు తల్లిదండ్రులు చెక్ చేస్తూ ఉండాలని నిపుణులు కూడా సూచించారు. ఇన్ స్టా వేదికగా పరిచయాలు అత్యాచారాలకు దారి తీయడం తల్లిదండ్రులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.

Instagram rape caseBalanagar crime newsTelangana girl rapeInstagram friendship dangersocial media crimes India

