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రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా ఏఈఈ అరెస్ట్‌.. రైతు పొలానికి మట్టి తోలుకునేందుకు రూ.2 లక్షల లంచం

Irrigation AEE Red Handed Arrest By ACB Rides While Taking Rs 2 Lakhs Bribe: వ్యవసాయం చేసుకునే రైతు నుంచి భారీ ఎత్తున లంచం డిమాండ్‌ చేసిన సాగునీటి శాఖ ఇంజనీర్‌ను ఏసీబీ పోలీసులు రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా అరెస్ట్‌ చేశారు. తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఆపరేషన్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:39 AM IST
రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా ఏఈఈ అరెస్ట్‌.. రైతు పొలానికి మట్టి తోలుకునేందుకు రూ.2 లక్షల లంచం
Image Credit: ACB Ride On Irrigation AEESource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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