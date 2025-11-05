Chevella Bus Tragedy: 'చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం విచారకరం. ఏ సమయంలో ఏం మాట్లాడాలో మాకు ఇంగిత జ్ఞానం ఉంది. బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి 2021లో మంజూరైంది. కొంత మంది మర్రి చెట్లు కాపాడాలని ఎన్జీటీని ఆశ్రయించారు. ఎన్జీటి నుంచి స్టే ఉపసంహరించే ప్రయత్నం చేయాలని రెండేళ్లుగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ నివేదిక ఇవ్వకపోగా టైం పాస్ చేశారు. ప్రపోజల్స్ ఎన్జీటికి సమర్పించి ఉంటే పనులు ప్రారంభమయ్యేది. రెండేళ్లు కాలయాపన చేశారు' అని రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై పటోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.
'మేము రాజకీయాల కోసం మాట్లాడటం లేదు. స్పీకర్, రేవంత్ రెడ్డి ఈ రోడ్డు నుంచే రాకపోకలు సాగిస్తారు. వాళ్లకు బాధ్యత ఎంత ఉందో అర్థం అవుతోంది' అని పటోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డికి షార్ట్ టర్మ్ మెమోరీ లాస్ ఉందని చెప్పారు. చనిపోయిన కుటుంబాలు రోదిస్తుంటే రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్న ఆయనకు ఇంగిత జ్ఞానం ఉందా? అని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని విమర్శిస్తున్న కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి రెండేళ్లుగా ఎంపీగా ఉండి ఏం చేశారు? అని నిలదీశారు. బీజేపీని ప్రజలు నమ్మకపోవటానికి కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి లాంటివాళ్లే కారణమని పటోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి తెలిపారు.
'జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక మీద ఉన్న శ్రద్ధ రేవంత్ రెడ్డికి ప్రజల ప్రాణాల మీద లేదు. బస్సు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వాళ్లను టోయింగ్ వాహనంలో తీసుకువెళతారా? ఈ ప్రభుత్వానికి మానవత్వం ఉందా?' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ ఎమ్మెల్యే మెతుకు ఆనంద్ మండిపడ్డారు. చెట్లను కాపాడటం ముఖ్యమా మనుషుల ప్రాణాలు ముఖ్యమా? అని ప్రశ్నించారు. రోడ్లు బాగాలేక వికారాబాద్ నియోజకవర్గానికి పిల్లను ఇవ్వడం లేదన్న గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ రెండేళ్లుగా ఏం చేస్తున్నారు? అని మాజీ ఎమ్మెల్యే మెతుకు ఆనంద్ నిలదీశారు. 'వీధి రౌడీ, గూండా అనుకుంటున్నాడా రేవంత్ రెడ్డి' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే మెతుకు ఆనంద్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఏం భాష మాట్లాడుతున్నాడు. మంత్రివర్గం అంతా పల్లీ బఠానీలే' అని అభివర్ణించారు.
బస్సు ప్రమాదంలో తాండూరుకు చెందిన 12 మంది చనిపోవడం బాధాకరమని మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఘటన జరిగి రెండు రోజులవుతున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎవరు బాధిత కుటుంబాలను కలవలేదని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డికి రాజకీయాలు, ఓట్లు తప్ప ప్రజలపై ప్రేమ లేదని మండిపడ్డారు. కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డికి పిచ్చి పీక్ స్టేజ్కు వెళ్లిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు పనులు వెంటనే మొదలుపెట్టకపోతే తాండూరు, వికారాబాద్ నుంచి పాదయాత్రగా వచ్చి సచివాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.
