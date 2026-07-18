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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త-  ఆరోగ్య పథకానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ!

Govt Of Telangana New Employees Health Scheme Guidelines: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు సంబంధించి శుభవార్త వినిపించింది. ఇటీవల ప్రారంభించిన కొత్త ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఆ మార్గదర్శకాలు ఏమిటో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 18, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:15 PM IST
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త-  ఆరోగ్య పథకానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ!
Image Credit: Telangana Govt Employees Health Scheme

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త-  ఆరోగ్య పథకానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ!
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