/ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త-  ఆరోగ్య పథకానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ!

Jackpot To Govt Employees: ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త వినిపించింది. ఇటీవల అట్టహాసంగా ఉద్యోగుల కొత్త ఆరోగ్య పథకం ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించిన కొత్త ఆరోగ్య పథకానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు కొత్త ఆరోగ్య పథకం ఎలా వర్తిస్తుంది? దానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఏమిటో మార్గదర్శకాల్లో స్పష్టంగా ఉంది. ఉద్యోగుల కొత్త ఆరోగ్య పథకం మార్గదర్శకాలు తెలుసుకుందాం.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం అమలులో ఉన్న ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన సభ్యుల నుంచి రెండుసార్లు చందా మినహాయించిన సందర్భాల్లో అదనంగా వసూలైన మొత్తాన్ని రిఫండ్ చేయడానికి పూర్తి విధానాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకానికి చందా ఎంత?
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ప్రతి నెలా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కనీస జీతం/ కనీస పింఛన్లో 1.5 శాతం మొత్తాన్ని ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకానికి చందాగా మినహాయిస్తున్నారు.
డబుల్ డిడక్షన్ జరిగే పరిస్థితులు
ఈ క్రింది సందర్భాల్లో ఒకే కుటుంబానికి రెండుసార్లు ఆరోగ్య పథకానికి చందా మినహాయించే అవకాశం ఉంటుంది.
భార్య, భర్త ఇద్దరూ రెగ్యులర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు
ఒకరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, మరొకరు పెన్షనర్ లేదా కుటుంబ పెన్షనర్గా ఉండడం
ఒకే వ్యక్తి సర్వీస్ పెన్షన్తో పాటు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కూడా పొందుతున్న సందర్భం
ఒకే కుటుంబంపై రెండుసార్లు ఈహెచ్ఎస్ చందా మినహాయించిన ఇతర సమానమైన సందర్భాలు.
రెగ్యులర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రీఫండ్ విధానం
సంబంధిత డీడీఓ (డ్రాయింగ్ అండ్ డిస్బర్సింగ్ ఆఫీసర్)కు దరఖాస్తు సమర్పించాలి
దరఖాస్తుతో పాటు జీవిత భాగస్వామి ఉద్యోగం/ పెన్షన్ ఆధారాలు, ఆరోగ్య కార్డు ఐడీ, ఇతర అవసరమైన ధృవపత్రాలు జత చేయాలి.
డీడీఓ చేయాల్సింది
ఉద్యోగి సమర్పించిన వివరాలను సర్వీస్ రికార్డులు, పత్రాలతో పరిశీలించి అర్హత నిర్ధారించాలి.
అర్హత ఉంటే ఐఎఫ్ఎంఐఎస్లో ఈహెచ్ఎస్ రీఫండ్ ఆప్షన్ ద్వారా సప్లిమెంటరీ బిల్ సమర్పించి రీఫండ్ చెల్లించాలి.
పెన్షనర్లు / కుటుంబ పెన్షనర్లకు
సంబంధిత ట్రెజరీ ఆఫీస్ / పింఛన్ పేమెంట్ ఆఫీస్కు దరఖాస్తు ఇవ్వాలి.
అవసరమైన పత్రాలను జత చేయాలి.
అధికారులు ధృవీకరణ అనంతరం ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ ద్వారా రీఫండ్ బిల్లు రూపొందించి చెల్లింపు చేస్తారు.
ఐఎఫ్ఎంఐఎస్లో ప్రత్యేక ఈహెచ్ఎస్ రీఫండ్ ఆప్షన్
రీఫండ్ క్లెయిమ్ల కోసం ఐఎఫ్ఎంఐఎస్లో ప్రత్యేకంగా ఈహెచ్ఎస్ రీఫండ్ మాడ్యూల్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
డీడీఓలు ఈ మాడ్యూల్ ద్వారానే రీఫండ్ బిల్లులు సమర్పించాలి.
ముందుగా ఉద్యోగి వివరాలు నమోదు చేసి, అర్హత ధృవీకరణ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే రీఫండ్ బిల్లు రూపొందించాలి.
డీడీఓలకు కీలక ఆదేశాలు
భవిష్యత్తులో ఈహెచ్ఎస్ డబుల్ డిడక్షన్ జరగకుండా డీడీఓలు తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవాలి.
నిర్లక్ష్యంతో మళ్లీ డబుల్ లేదా అదనపు డిడక్షన్ జరిగితే దానికి సంబంధిత డీడీఓనే బాధ్యుడిగా పరిగణించి ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వ్యవహరిస్తుంది.
ఒక నెలలోపు రీఫండ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి