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Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం ప్రకటన

Jackpot To Govt Employees Telangana Deputy CM Announces 1 62 Percent DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త ఇది. కొన్నాళ్లుగా ఊరిస్తున్న కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. 1.62 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం శుభవార్త వినిపించారు. డీఏ పెంపునకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 17, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:03 PM IST
Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం ప్రకటన
Image Credit: Jackpot To Govt Employees

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. డీఏ పెంచుతూ ప్రకటన
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