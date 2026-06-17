Telangana DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎంతో కాలంగా ఊరిస్తున్న డీఏ పెంపుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి కరువు భత్యం (డీఏ) పెంచింది. డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఈ తీపి కబురు వినిపించారు. 1.62 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రకటన చేశారు. అయితే డీఏ పెంపుతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ కాదు కేవలం విద్యుత్ శాఖలోని ఉద్యోగులకు మాత్రమే పెంచడం గనార్హం.
తెలంగాణ విద్యుత్ సంస్థల ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీఏ పెంచింది. 1.621 శాతం కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపునకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం 17.651 శాతంగా ఉన్న డీఏ 19.272 శాతానికి పెరగనుంది. డీఏ పెంపుతో మొత్తం 70,804 మంది ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.
విద్యుత్ శాఖపై హైదరాబాద్లోని సచివాలయంలో బుధవారం డిప్యూటీ సీఎం, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సమీక్ష చేశారు. 2035-36 నాటికి తెలంగాణలో విద్యుత్ డిమాండ్ 34,137 మెగావాట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులతో చర్చించారు. విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు ఇప్పటి నుంచే సమగ్ర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు. వర్షాకాలం ప్రారంభమవడంతో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయ తలెత్తకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. భారీ వర్షాలు, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో కూడా వినియోగదారులకు నిరంతరం విద్యుత్ అందించాలని.. దీనికోసం క్షేత్రస్థాయిలో విద్యుత్ ఉద్యోగులు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వంపై అదనపు ఆర్థిక భారం
డీఏ పెంపుతో రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు నేరుగా ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన డీఏ పెంపుతో తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై రూ.9.39 కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. తెలంగాణ పవర్ సెక్టార్ పరిధిలోని ట్రాన్స్కో, జెన్కో, సదరన్ డిస్కమ్, నార్తర్న్ డిస్కమ్లలో పని చేసే ఉద్యోగులందరికీ డీఏ పెంపు వర్తించనుంది. ఇన్నాళ్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న డీఏపై ప్రభుత్వం ప్రకటన చేయడంతో విద్యుత్ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
డీఏ పెంపు లబ్ధి పొందేది వీరే
టీజీ ట్రాన్స్కో
టీజీ జెన్కో
సదరన్ డిస్కం
నార్తర్న్ డిస్కమ్
లబ్ధి పొందే మొత్తం ఉద్యోగులు: 71,387 మంది