  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

Good New To Govt Employees Telangana Govt Announced 17 Percent DA: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌ వార్త ఇది. ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున కరువు భత్యం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా 17 శాతానికి పైగా డీఏ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎవరికీ.. అసలు డీఏ పెంపు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:38 PM IST

DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

Telangana DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు భారీగా కరువు భత్యం ప్రకటించింది. దేశంలోనే రికార్డు స్థాయిలో ఇప్పటికే ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. దీంతో తమ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న ఉద్యోగ వర్గాలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. భారీ ఎత్తున డీఏ ప్రకటించింది. ఇంతకీ ఎవరికీ డీఏ ప్రకటించిందో తెలుసుకుందాం.

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు!

తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఉద్యోగులకు డీఏ ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యుత్‌ సంస్థల్లో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు 17.651 శాతం డీఏ ఖరారు చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది.  ఈ డీఏ పెంపుతో 71,387 మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం లభించనుంది. ఈ డీఏ పెంపు ద్వారా విద్యుత్ సంస్థలపై ప్రతి నెలా రూ.9.39 కోట్ల అదనపు భారం పడనుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. డీఏ పెంపు ప్రతిపాదనలకు విద్యుత్‌ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు ఆమోదం తెలిపారు.

Also Read: KCR Speech: కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఇక తెలంగాణలో పెను మార్పులే

విద్యుత్ ఉద్యోగులకు 17.651 శాతం డీఏ ఖరారు చేస్తూ విద్యుత్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు  రూపొందించిన ప్రతిపాదనలకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు ఆమోద ముద్ర వేశారు. బహిరంగ మార్కెట్‌లో పెరుగుతున్న ధరల సూచీ ఆధారంగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, జూలై నెలలో డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)/ డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (డీఏ) ప్రభుత్వం సమీక్ష చేస్తుంది. సమీక్ష అనంతరం డీఏ, డీఆర్‌పై ప్రకటన విడుదల చేస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం 1-7-2025 నుంచి అమలయ్యేలా ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు డీఏ/డీఆర్‌ను 17.651 శాతంగా ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. డీఏ పెంపు ప్రయోజనం విద్యుత్ సంస్థల పరిధిలోని 71,387 వేల మంది ఉద్యోగులు, ఆర్టిజెన్లు, పెన్షనర్లు లబ్ధి కలగనుంది.

Also Read: Harish Rao: చొక్కాలు మార్చినంత సులువుగా పార్టీ మార్చినోడు రేవంత్ రెడ్డి: హరీశ్ రావు

ఉద్యోగులు ఇలా..
తెలంగాణ ట్రాన్స్‌కో

3,036 మంది ఉద్యోగులు
ఆర్టిజ‌న్లు 3,769 మంది
పింఛన్‌దారులు 2,446 మంది
మొత్తం: 9,251 మంది

తెలంగాణ జెన్ కో
6,913 మంది ఉద్యోగులు
ఆర్టిజ‌న్లు 3,583 మంది
పింఛన్‌దారులు 3,579 మంది

ఎస్పీడీసీఎల్‌
ఉద్యోగులు 11,957 మంది
ఆర్టిజ‌న్లు 8,244 మంది
పింఛన్‌దారులు 8,244 మంది

ఎన్పీడీసీఎల్
ఉద్యోగులు 9,728 మంది
ఆర్టిజన్లు 3,465 మంది
పింఛన్‌దారులు 6,115 మంది

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesDearness allowanceEmployeesartisansPensioners

