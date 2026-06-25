/రూ.కోటి 25 లక్షల ప్రమాద బీమా.. ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ బంపర్ ఆఫర్

Telangana Govt Employees: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం భారీ ప్రకటన చేసింది. ఉద్యోగ కుటుంబాలకు రూ.కోటి 25 లక్షల ఉచిత ప్రమాద బీమాను ప్రారంభించింది. ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో భద్రత, భరోసా కల్పించేందుకు ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఎక్కడా లేని విధంగా సరికొత్త ఉచిత బీమా పథకాన్ని తీసుకువచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పథకంతో ప్రభుత్వంపై, ఉద్యోగులపై ఒక్క రూపాయి కూడా అదనపు భారం పడదని.. బ్యాంకులతో మాట్లాడి ఈ భారీ బీమా రక్షణను కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు.
ఉచిత బీమా
హైదరాబాద్లోని రవీంద్ర భారతిలో ఉచిత బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ అద్భుతమైన బీమా పథకం ద్వారా సాధారణ ప్రమాదాల్లో మరణిస్తే రూ.కోటి 25 లక్షలు, విమాన ప్రమాదం జరిగితే రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు బీమా పరిహారం అందుతుందని తెలిపారు. 18 నుంచి 60 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఉద్యోగులకు రూ.10 లక్షల జీవిత బీమా రక్షణ ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రమాదవశాత్తూ శాశ్వత సంపూర్ణ వైకల్యం లేదా పాక్షిక వైకల్యం సంభవించినా ఈ పథకం ద్వారా ఉద్యోగులకు ఆర్థిక అండ లభిస్తుందని.. కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్, ఇతర తాత్కాలిక ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఉచిత బీమా పథకాన్ని వర్తింపజేస్తున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం ప్రకటించారు.
ఒక పెద్ద దిక్కుగా
తమ కుటుంబంలో సంపాదించే వ్యక్తికి ఏదైనా ఆపద వస్తే ఆ కుటుంబం రాత్రికి రాత్రే రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఉండకూడదని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఉద్యోగులు కేవలం జీతగాళ్లు కాదని.. వారి కుటుంబాలకు ఈ ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉంటుందని నమ్మకం కలిగించడమే తమ లక్ష్యమని ప్రకటించారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఇళ్లు, వాహనాలు, పిల్లల చదువుల కోసం ప్రతి ఒక్కరూ బ్యాంక్ ఈఎంఐలు కడుతున్నారని.. సకాలంలో జీతాలు రాకపోతే వారి అకౌంట్లు బ్యాడ్ అకౌంట్స్గా మారి సిబిల్ స్కోర్ దెబ్బతినేదని వివరించారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగుల హక్కులను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఒకటో తేదీ నాడే జీతాలు ఇచ్చేలా కఠినమైన ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నట్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు.
శాశ్వత పరిష్కారం
ఉద్యోగ సంఘాలు ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న హెల్త్ కార్డ్ల సమస్యకు తాము శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. ఒక ప్రత్యేక ట్రస్ట్ ద్వారా ఉద్యోగులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందించేలా నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఆరోగ్య భద్రత మరింత మెరుగవుతుందని పేర్కొన్నారు. కోటి 15 లక్షల కుటుంబాల సంక్షేమమే పరమావధిగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని వెల్లడించారు. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద రూ.10 లక్షల ఉచిత వైద్యం, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, రేషన్ కార్డులపై సన్నబియ్యం, కల్యాణలక్ష్మి/షాదీ ముబారక్ ద్వారా రూ.1,11,116 ఆర్థిక సాయం వంటి ఎన్నో పథకాలను అందిస్తున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. సంక్షేమ ఫలాలను లబ్ధిదారులకు చేర్చడంలో డెలివరీ మెకానిజంగా ఉద్యోగులే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని.. వారి కుటుంబ సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం తన బాధ్యతగా తీసుకుందని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.