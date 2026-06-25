Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /రూ.కోటి 25 లక్షల ప్రమాద బీమా.. ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ బంపర్ ఆఫర్

రూ.కోటి 25 లక్షల ప్రమాద బీమా.. ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ బంపర్ ఆఫర్

Jackpot To Telangana Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. ​ఒక్క రూపాయి భారం లేకుండా రూ.కోటి 25 లక్షల ఉచిత ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అన్నీ వర్గాల ఉద్యోగులకు ఈ పథకాన్ని వర్తించింది. బీమాపై ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చేసిన ప్రకటన ఇదే!

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:46 PM IST
రూ.కోటి 25 లక్షల ప్రమాద బీమా.. ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్‌ బంపర్ ఆఫర్
Image Credit: Telangana Govt EmployeesSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO సభ్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు ఆన్ లైన్ సేవలు బంద్.. ఎప్పటి నుంచి అంటే.
Employees5 min ago
2
Lpg supply restrictions19 min ago
3
Earthquake32 min ago
4
Krishi Thapanda33 min ago
5
BRS KTR47 min ago