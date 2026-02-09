Pawan kalyan: మరోసారి వివాదంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే.. పవన్ కళ్యాణ్ పై వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు..

Jadcharla mla Anirudh reddy controvery comments on ap deputy cm pawan kalyan: తెలంగాణలో మరికొన్ని గంటల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో నేతలు మాత్రం తమ పదునైన ఆరోపణలు చేయడంపై మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా రాజకీయాలు మరింత హీటెక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ లు రాంచందర్ రావులు ఎన్నికల ప్రచారంకు పిలిచారు.ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ లు దీనిపై పవన్ పై కౌంటర్ లు వేశాయి.
గతంలో తెలంగాన వారిని కోనసీమ చెట్లు ఎండిపోతే.. దిష్టి కళ్లు అంటూ ఆయన అన్నారని గుర్తు చేశారు. దీంతో పవన్ తెలంగాణకు వస్తే అది నెగెటివ్ అవుతుందని బీజేపీ భావించినట్లు తెలుస్తొంది. దీంతొ అంతర్గతంగా చర్చించుకుని జనసేన పవన్ పర్యటనను రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. తాజాగా.. పవన్ వివాదంపై మరోసారి జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇగోయిస్ట్ అని, కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నుండి డబ్బులిచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ జేబులో నుండి ఇచ్చినట్లు డప్పు కొట్టుకున్నాడన్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్కి ప్రొడ్యూసర్ చంద్రబాబు, కో ప్రొడ్యూసర్ లోకేష్, కొత్త ప్రొడ్యూసర్ మోదీ అని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణలో జనసేనకు ప్రచారం చేసినా డిపాజిట్లు కూడా రావని తెలిసే పర్యటనని రద్దు చేసుకున్నాడని జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విమర్శించారు. గతంలో తెలంగాణ గురించి నోరు జారి మాట్లాడిండు అని, క్షమాపణలు చెప్పమని అడిగినా చెప్పలేదన్నారు.
తెలంగాణలో ఉన్న భూములు, నిధుల కోసమే ఆంధ్రా నాయకులు వస్తున్నారు తప్ప ప్రజల మీద ప్రేమతో కాదని జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సెటైర్లు వేశారు. అయితే.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ముగింపు వేళ జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆసక్తి కరంగా మారాయి.
మరోవైపు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై జనసేన అభిమానులు, పవన్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. తమను తప్పకుండా గెలిపించుకొవాలని ప్రచారంను హోరెత్తించాయి.
