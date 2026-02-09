English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Pawan kalyan: మరోసారి వివాదంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే.. పవన్ కళ్యాణ్ పై వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan: మరోసారి వివాదంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే.. పవన్ కళ్యాణ్ పై వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు..

Jadcharla mla Anirudh reddy fires on Pawan kalyan: టీటీడీ కొండ గట్టు అంజన్నకు నిధులు ఇస్తే పవన్ కళ్యాణ్ తానేఇచ్చినట్లు ప్రచారం చేసుకున్నారని జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. డిప్యూటీ సీఎంపై మరోసారి ఆయన చేసిన కామెంట్స్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:58 PM IST
  • పవన్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు..
  • మండి పడుతున్న జనసేన కార్యకర్తలు...

Trending Photos

AP Govt Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ కార్డుదారులకు శుభవార్త.. ఈరోజు నుంచి అవి కేవలం రూ.20కే లభ్యం..!
5
AP Ration Card News
AP Govt Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ కార్డుదారులకు శుభవార్త.. ఈరోజు నుంచి అవి కేవలం రూ.20కే లభ్యం..!
Liquor Shops Close: మందు బాబులకు షాక్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్ షాప్స్ క్లోజ్..
5
Liquor shops
Liquor Shops Close: మందు బాబులకు షాక్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్ షాప్స్ క్లోజ్..
Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Telangana Indiramma Houses
Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Arjun Mahi: విలన్‌ రోల్‌ కోసం 15 కేజీల బరువు పెరిగిన హీరో.. ఎవరంటే..?
5
Arjun Mahi: విలన్‌ రోల్‌ కోసం 15 కేజీల బరువు పెరిగిన హీరో.. ఎవరంటే..?
Pawan kalyan: మరోసారి వివాదంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే.. పవన్ కళ్యాణ్ పై వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు..

Jadcharla mla Anirudh reddy controvery comments on ap deputy cm pawan kalyan: తెలంగాణలో మరికొన్ని గంటల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగియనుంది.  ఈ క్రమంలో నేతలు మాత్రం తమ పదునైన ఆరోపణలు చేయడంపై మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు.  ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా రాజకీయాలు మరింత హీటెక్కాయి.   ఈ నేపథ్యంలో  తెలంగాణలో ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ లు రాంచందర్ రావులు ఎన్నికల ప్రచారంకు పిలిచారు.ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ లు దీనిపై పవన్ పై కౌంటర్ లు వేశాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో తెలంగాన వారిని కోనసీమ చెట్లు ఎండిపోతే.. దిష్టి కళ్లు అంటూ ఆయన అన్నారని గుర్తు చేశారు. దీంతో పవన్ తెలంగాణకు వస్తే అది నెగెటివ్ అవుతుందని బీజేపీ భావించినట్లు తెలుస్తొంది. దీంతొ అంతర్గతంగా చర్చించుకుని జనసేన పవన్ పర్యటనను రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు.  తాజాగా.. పవన్ వివాదంపై మరోసారి జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇగోయిస్ట్ అని,  కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నుండి డబ్బులిచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ జేబులో నుండి ఇచ్చినట్లు డప్పు కొట్టుకున్నాడన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్‌కి ప్రొడ్యూసర్ చంద్రబాబు, కో ప్రొడ్యూసర్ లోకేష్, కొత్త ప్రొడ్యూసర్ మోదీ అని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణలో జనసేనకు ప్రచారం చేసినా డిపాజిట్లు కూడా రావని తెలిసే పర్యటనని రద్దు చేసుకున్నాడని జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విమర్శించారు. గతంలో  తెలంగాణ గురించి నోరు జారి మాట్లాడిండు అని, క్షమాపణలు చెప్పమని అడిగినా చెప్పలేదన్నారు. 

తెలంగాణలో ఉన్న భూములు, నిధుల కోసమే ఆంధ్రా నాయకులు వస్తున్నారు తప్ప ప్రజల మీద ప్రేమతో కాదని జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సెటైర్లు వేశారు. అయితే.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ముగింపు వేళ జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆసక్తి కరంగా మారాయి.

Read more: Tiger Attack: పులులు ఎదురు పడినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి..?.. ఫారెస్ట్ అధికారిణి చెప్పిన సూచనలు ఏమిటంటే..?

మరోవైపు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై జనసేన అభిమానులు, పవన్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం మండిపడుతున్నారు.  మరోవైపు తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. తమను తప్పకుండా గెలిపించుకొవాలని ప్రచారంను హోరెత్తించాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanMLA Anirudh ReddyJadcherla MLA Anirudh ReddyTelangana PoliticsAp politics

Trending News