/Jadcherla Vaishnavi Murder: జడ్చర్ల మర్డర్ కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. యువతిని హత్య చేసిన తేజ మృతి! పూర్తి వివరాలు..

Jadcherla Vaishnavi killer Teja Dies: తనను నమ్మించి మోసం చేసిందనే ఆరోపణతో జడ్చర్లలో శనివారం వైష్ణవి(22) అనే యువతిని హైదరాబాద్కు చెందిన తేజ గొంతు కోసి నిన్న సాయంత్రం హత్య చేశాడు. గతంలో వీళ్లిద్దరూ హైదరాబాదులో ఒకే చోట పని చేసేవారు. ఆ పరిచయంతో ప్రేమ పేరుతో వేధించాడని సమాచారం. పోలీసుల ప్రకారం ప్రేమ పేరుతో యువతిని వేధించిన యువకుడు ఆమె గొంతు కోసి హత్య శనివారం హత్య చేశాడు. ఈ దారుణ ఘటన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో శనివారం సాయంత్రం జరిగింది. రామచంద్రయ్య, శ్రీలత దంపతుల కూతురు వైష్ణవి ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో రిసెప్షనిస్టుగా పనిచేస్తుంది. హైదరాబాద్కు చెందిన తేజ(28) ప్రేమ పేరుతో వెంటపడుతున్నట్లు సమాచారం.
అయితే, తనను దూరం పెడుతూ వస్తోందనే కోపంతో తేజ శనివారం పాఠశాల నుంచి తిరిగి వస్తున్న వైష్ణవిని కత్తితో గొంతు కోశాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో వైష్ణవి కింద పడిపోగా స్థానికులు వెంటనే గమనించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు సమాచారం. హత్య చేసి తేజ పారిపోతున్న క్రమంలో స్థానికులు వెంబడించి పట్టుకుని చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి బండరాళ్లతో దాడి చేశారు. దీంతో అతడు కూడా తీవ్ర గాయపడ్డాడు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు ఈ ఘటనపై సమాచారం అందించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఇక తీవ్రంగా గాయపడ్డ తేజను చికిత్స నిమిత్తం పోలీసులు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో తేజా కూడా మృతి చెందాడు. అయితే, తనను వైష్ణవి ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసి డబ్బులు కాజేసిందని యువకుడు సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది. కాగా.. నిన్న జడ్చర్లలోని నిమ్మబావి గడ్డలో వైష్ణవి అనే యువతిని హైదరాబాద్కు చెందిన యువకుడు హత్య చేసిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. వీరిద్దరి మధ్య పరిచయమా? లేదా ప్రేమా? అసలు కారణం బయటకు రావాల్సి ఉంది. కానీ, క్షణికావేశంతో తేజ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఇద్దరు ప్రాణాలు అర్ధంతరంగా ముగిసిపోయాయి. రెండు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. పోలీసులు ఈ ఘటనపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
