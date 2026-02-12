Jagga reddy fires on harish rao and ktr over sangareddy polling incident: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరింత హీట్ ను పెంచేవిగా మారాయి. ముఖ్యంగా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జగ్గారెడ్డి ఒక పోలింగ్ బూత్ లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కాలర్ పట్టుకున్న సీఐపై మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా హోంగార్డుపై కూడా బూతులు మాట్లాడుతూ ఆగ్రహాంతో ఊగిపోయారు. ఈ క్రమంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలపై జగ్గారెడ్డి కాస్త తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఇదేనా ప్రజా ప్రభుత్వం అంటూ జగ్గారెడ్డిని సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తాజాగా.. దీనిపై జగ్గారెడ్డి సంచలన ట్విట్ చేశారు. తన పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థిని సీఐ కాలర్ పట్టిలాగి కొట్టాడని, అందుకే తాను ఆవిధంగా ప్రవర్తించాల్సి వచ్చిందన్నారు. కావాలని లా అండ్ ఆర్డర్ దెబ్బతీసేలా సీఐ చేశాడన్నారు.
ఒక వేళ ఇది నేను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు. కానీ పది మందిలో మా పార్టీ నాయకుడికి ఆ సీఐ చేసిన అవమానం పోదు కదా?.. అందుకే నేను బూత్ దగ్గరకు పోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఎన్నికల నిబంధనలను ఆ సీఐ అయినా, నేనయినా ఉల్లంఘిస్తే అధికారులు దాని ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారని గుర్తు చేశారు. అది అందరం స్వాగతించాల్సిన విషయమే అంటూ స్పష్టం చేశారు. న్యాయ స్థానంలో ఎవరిది తప్పు? ఎవరిది ఒప్పు అనేది తేలుతుందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నేను ఈ సంఘటనను నిన్న సాయంత్రం అయిదు గంటలకే వదిలేసినట్లు చెప్పారు. నిన్న సంగారెడ్డిలో జరిగిన ఈ సంఘటనని కేటీఆర్, హరీష్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో.. జగ్గారెడ్డి అధికారుల మీద దాడి చేస్తున్నారని పదే పదే ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. మరి నా గురించి ఇట్లా? ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.. గతంలో కేటీఆర్ ఒక పోలీసు అధికారిని లంజకొడుకు అని తిట్టిండని, హరీష్ రావు పోలీసులను తన్నిండు, తిట్టిండు, లంజకొడుకా అన్నడని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ పోలీసులను పట్టుకొని ఆంధ్రోళ్లకు పుట్టారా అంటూ తిట్టాడన్న పలు విషయాల్ని మరోసారి తెరమీదకు తెచ్చారు.
బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా ముందుగా.. కేటీఆర్, హరీష్ రావు తిట్టిన వాటికి సమాధానం చెప్పి, అప్పుడు నా గురించి మాట్లాడండని, మీరు చేస్తే సంసారం.. నేను చేస్తే మరోకటా..?.. అంటూ బీఆర్ఎస్ పై ఫైర్ అయ్యారు.
ఇప్పుడు ఆ వీడియోస్ మీకు వేస్తున్న. దీని మీద పోలీసు అధికారులు, పోలీస్ వ్యవస్థ, తెలంగాణ ప్రజలు.. మీరు ఆలోచన చేయలని పలు వీడియోలను జగ్గారెడ్డి తన అకౌంట్ లో ట్విట్ చేశారు. ఇది కాస్త తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెనుదుమారంగా మారింది. మరోవైపు పోలీసులపై అనుచిత వ్యాఖ్యల ఘటనపై సంగారెడ్డి పోలీసులు జగ్గారెడ్డిపై తాజాగా కేసును నమోదు చేశారు. ఎన్నికలకు ఆటంకం కల్పించడం, సీఐపీ అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో పోలీసులు బీఎన్ఎస్ కింద కేసు నమోదు చేశారు.
