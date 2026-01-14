Jagga reddy reacts on Telangana Journalists Arrest incident: తెలంగాణలో ఇటీవల ఒక సీనియర్ మంత్రి ఐఏఎస్ అధికారిణికి మధ్య ఏదో జరుగుతుందని కొన్ని మీడియా ఛానెళ్లు ప్రచారం చేశాయి. దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. ఇప్పటికే దీనిపై నల్గొండ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సీరియస్ గా మాట్లాడారు. అదే విధంగా ఐఏఎస్ అధికారుల సంఘం కూడా దీన్నిఖండించింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తాజాగా.. సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో 8 మంది టీమ్ లను ఏర్పాటు చేసింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫోటో మార్ఫింగ్ లను, అదే విధంగా మహిళ ఐఏఎస్ లపై నిరాధార కథనాలను ప్రచురించిన మీడియా వారిపై పోలీసులు తమ ప్రతాపం చూపించారు.
నిన్న రాత్రిపలు మీడియాలకు చెందిన జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేశారు. దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి మాట్లాడారు. ఇటీవల కొన్ని చానల్స్ లో మంత్రుల మీద, ఉన్నతాధికారుల మీద వ్యక్తిగతంగా ఆధారాలు లేకుండా కించపరిచే విదంగా కథనాలు వచ్చాయన్నారు. దీనిపై తాను కూడా ఖండించినట్లు చెప్పారు.
అలాంటి వార్తలు వేయడం సమాజానికి మంచిది కాదని ఇలాంటి జరగకూడదని, మంత్రులు, ఐ.ఏ.ఎస్ అధికారులు కావడానికి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో వారి జీవితాలను ఇలా ప్రసారం చేయడం దుర్మార్గమని నేను చెప్పడం జరిగిందని అన్నారు.
అయితే ఈ వార్తల నేపత్యంలో అసలు విషయాలు ఏమిటి ఎవరు దీనికి సూత్రధారులు అని తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.. సిట్ వేసి విచారణ కు ఆదేశించారన్నారు. ఇది మంచిదే.. సిట్ కూడా సజ్జనార్ లాంటి సీనియర్ అధికారి తో వేయడం వల్ల నిజాలు బయటకు వస్తాయన్నారు.
ఇలాంటి వార్తలు రాయడాన్ని ప్రతి ఒక్కరు తీవ్రంగా ఖండించాల్సిందే అని.. ఒక మహిళ అధికారిపై ఇలా వేయడాన్ని ఎవరు సమర్థించరన్నారు. కానీ సిట్ అధికారులు ఈ విషయంలో చాలా సంయమనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.అధికారులు ఎవరి మీద అయితే అనుమానం ఉందో ఎవరినైతే మీరు విచారణ చేయాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్లకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ పిలిస్తే చాలా బాగుండేదన్నారు.
కానీ పండుగ పూట సీనియర్ జర్నలిస్ట్ లను విచారణ పేరుతో మధ్యరాత్రి అరెస్టులు చేసి తీసుకెళ్లడం వల్ల ప్రభుత్వం కొంత ఇబ్బందుల పాలు అవుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేస్తున్నారన్న వార్త ఒక భయాందోళనకు గురి అవుతుందన్నారు. ఇది ప్రతిపక్షాలకు అస్త్రంగా ఉపయోగేపడే పరిస్థితిగా మారుతుందన్నారు.
Read more: Hyderabad: భర్త కోసం చైన్ స్నాచర్గా మారిన మహిళ.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
అందువల్ల సిట్ అదికారులు చాలా కూల్ మైండ్ తో ఒక సంయమనం పాటించి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా అటు అధికారులకు న్యాయం జరగాలని...ఇలాంటివి మళ్ళీ జరగకుండా చూడాలని కోరుతున్నట్లు జగ్గారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి