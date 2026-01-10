Jaggareddy: మీ అక్కతో, చెల్లితో మాట్లాడితే ఇలానే రాస్తారా..?.. కోమటిరెడ్డి వివాదంలో రంగంలోకి జగ్గారెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Jagga reddy supports komati reddy Venkat reddy over fake allegations controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అంశం పెద్ద వివాదంగా మారింది. ఇటీవల ఆయన ఒక లేడీ ఐపీఎస్ తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నారని కొన్ని మీడియాల్లో కథనాలు వచ్చాయి. అంతే కాకుండా ఈ విషయం అందరికి తెలియడంతో ఇటీవల ఆమెను ట్రాన్స్ ఫర్ చేయించారని కూడా ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ కూడా ఆరోపణలు చేయడంతో కాంగ్రెస్ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. ఒకరి పరువుకు భంగం కల్గేవిధంగా ఇలాంటివి రాయడం సరికాదన్నారు. తనకు ఇంత విషం ఇచ్చి చంపాలని, తన కొడుకు మరణంలో సగం ఆల్రేడి చచ్చిపోయానన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇదేరచ్చపై తాజాగా.. జగ్గారెడ్డి కూడా రంగంలోకి దిగారు.
గత కొద్ది రోజులుగా మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి పై వస్తున్న నిరాధార కథనాల ను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు జగ్గారెడ్డి చెప్పారు. అదే విధంగా..ఎదుటి వ్యక్తి పై బురదజల్లే ఈ సంప్రదాయం మంచిది కాదని హితవు పలికారు. ఎవరైనా దురుద్దేశపూర్వకంగా ఇలాంటి వార్తలు రాయాలని ప్రోత్సహించినా... అది మంచి పద్దతి కాదన్నారు. కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కి వ్యతిరేఖంగా సోషల్ మీడియా లో రాయాలని ఒక వేళ ప్రేరేపిస్తే ఆ వ్యక్తులది అతి పెద్ద తప్పు అని అన్నారు.
అలా ప్రేరేపించినోడికి... ప్రేరేపిస్తే వేసినొడికి బుద్ధి లేదు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక చరిష్మా ఉన్న నేత , ఒక పొలిటికల్ ఫిగర్ కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిదన్నారు. ఆయన ... ఎన్ఎస్ యుఐ నుండి మొదలుకుని ఒక విద్యార్థి నేతగా, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా, మంత్రి గా అంచెలంచెలుగా కష్టపడి ఎదిగిన నేత అంటూ కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డినిప్రశంసించారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ది ఒక చరిత్ర అని, ఎంతో కష్టపడి , వ్యయ ప్రయాసలకోర్చి అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన నేత అన్నారు.
ఒక ఆడ, మగ మాట్లాడితే పెడర్థాలు తీస్తారా చెత్తనా కొడుకులారా? అంటూ మండిపడ్డారు. ఇదొక ప్రజా సమస్యనా... రాష్ట్ర సమస్యనా?.. పనిగట్టుకుని బురద జల్లుతున్నారని ఏకీపారేశారు. సోషల్ మీడియా ఇలాంటి ఇలాంటి వార్తలు బదులు... ప్రజల వద్దకు వెళ్లి ప్రజా సమస్యలను వెలికి తీయాలని సవాల్ విసిరారు. ఎవడ్రా మీకు చెప్పింది ఇలాంటి వార్తలు రాయమని... చేతిలో కలం ఉందని ఏది పడితే అది రాస్తారా? మీ అక్కతోనో, చెల్లి తోనో, అమ్మతోనో మాట్లాడితే ఇలానే రాస్తారా?.. అంటూ జగ్గారెడ్డి మండిపడ్డారు. లక్షలు, కోట్లు అప్పులు చేసి ప్రజలకు సర్వీస్ చేసి వస్తాం.... మమ్మలను మీరు బదనాం చేసేది? అంటూ మండిపడ్డారు.
Read more: Telangana Govt: కోర్టు మొట్టికాయలు వేస్తున్న మారరా..?... చిరంజీవి మూవీ రిలీజ్ వేళ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం..
నాలుగు అక్షరం ముక్కలు వస్తాయని.... చెత్త వార్తలు రాసి పర్సనాలిటీ డామేజ్ చేస్తారా?.. జగ్గారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోమటి రెడ్డి పై వార్తలు రాయాలని చెప్పిన వాడికి బయటకు వచ్చి చెప్పే దమ్ముందా?.. మీరు వార్తలు రాసినంత మాత్రాన కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ డామేజ్ అయితధా?.. కోమటి రెడ్డి .... కోమటి రెడ్డే ... దట్సాల్ అంటూ జగ్గారెడ్డి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి అండగా నిలిచారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి