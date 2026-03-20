English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Jaggareddy: యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం.. జగ్గారెడ్డి అసలు వ్యూహం ఇదేనా..?

Jaggareddy: యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం.. జగ్గారెడ్డి అసలు వ్యూహం ఇదేనా..?

Jaggareddy News: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో ఏం జరుగుతోంది..! టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మంత్రులను పట్టించుకోవడం లేదా..! లేక జగ్గారెడ్డి కోసమే మంత్రి కోమటిరెడ్డి హాట్ కామెంట్ చేసారా..! అసలు జగ్గారెడ్డి ఢిల్లీ టూర్ తర్వాత సీన్ ఎందుకు రివర్స్ అయ్యింది..! జగ్గారెడ్డి అనుకున్న ప్లాన్ A, ప్లాన్  B అసలు కథేంటి..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Mar 20, 2026, 09:00 PM IST

Trending Photos

Jaggareddy News: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి మరో చాప్టర్ కు తెర తీశారు. జనాల్లో తన గురించి చర్చ జరగాలని తరచూ కోరుకునే ఆయన .. పార్టీ ముఖ్య నాయకులతోనే.. ప్లాన్ A గురించి చర్చించి.. తాను మాత్రం ప్లాన్ బి  అమలుకు రెడీ అయ్యారు. ఇలా చేయడం జగ్గారెడ్డికి  కొత్త కాకపోయినా.. ఈసారి మాత్రం మూడు నెలలు ముందుగానే  యాక్షన్ ప్లాన్  సిద్ధం చేయడం పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అసలు విషయం ఏంటంటే మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగియగానే రైలు ఎక్కి నేరుగా ఢిల్లీ వెళ్లిన జగ్గారెడ్డి.. కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీని కలిసే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదు. 

దీంతో ఢిల్లీలో చేసేదేం లేక  కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే ను కలిసి వచ్చేశారు. అయితే రాహుల్ గాంధీని కలిసి జగ్గారెడ్డి చెప్పాలనుకున్నది ఒకటైతే.. అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కలవకపోవడంతో రాజ్యసభ స్థానాల కేటాయింపులో తన రికమండేషన్స్ ను రాహుల్ గాంధీ ముందు ఉంచేందుకు వచ్చానని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ లోగా పార్టీ అధిష్టానం వేం నరేందర్ రెడ్డి, అభిషేక్ సింగ్వి పేర్లను ఖరారు చేసేసింది.
 
అయితే జగ్గారెడ్డి మదిలో ఏముంది అనే విషయాన్ని తరిచి చూస్తే.. ఇటీవల ఆయన తన ఫేస్ బుక్ పేజీలో.. పెట్టుకున్న పోస్ట్.. అసలు కారణాన్ని రీవిల్ చేసిందనే చర్చ జరుగుతోంది. సహనం @జూలై 30 అన్నది జగ్గారెడ్డి ఫేస్ బుక్ పోస్ట్ సారాంశం. దీన్ని లోతుగా పరిశీలిస్తే ఇందులో పెద్ద విషయమే ఉందని అర్థమౌతుంది.. టీజీఐఐసీ  చైర్మన్ గా నిర్మల జగ్గారెడ్డి పదవీకాలం.. మరో మూడు నెలలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. కార్పొరేషన్ పదవి ఎక్స్ టెన్షన్ పై  ఇప్పటికీ ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే జగ్గారెడ్డి నేరుగా అధిష్టానంతో తేల్చుకునేందుకు ఢిల్లీ వెళ్ళినట్టుగా టాక్ వినిపిస్తోంది. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాత్రం జగ్గారెడ్డి పాచికలు ఢిల్లీలో పారకుండా చేశారని పార్టీ వర్గాల్లో టాక్. ఈ నేపథ్యంలో జగ్గారెడ్డి ప్లాన్ దీని అమలు చేసేందుకు ముందడుగు వేశారని అంటున్నారు. 

ఇటీవల సంగారెడ్డిలో ముస్లింలకు జగ్గారెడ్డి ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందు ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ కు వేదికైందని చెబుతున్నారు. జగ్గారెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందుకు ముగ్గురు రాష్ట్ర మంత్రులు రావడం.. తన బల ప్రదర్శన కోసమే నని పార్టీలోని ప్రత్యర్థి వర్గాలు అంటున్నాయి. అందుకే ఆ మరుసటి రోజే మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి జగ్గారెడ్డి గురించి హాట్ కామెంట్ చేయడం.. అంతా పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే జరిగిందని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. టీపీసీసీ చీఫ్ గా జగ్గారెడ్డి ని చేస్తే.. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి 100 స్థానాలు వస్తాయన్నది కోమటిరెడ్డి మాటల సారాంశం. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఈ విషయాన్ని బహటంగా చెప్పలేకపోయినా.. జగ్గారెడ్డి మనసులోని మాటను రివిల్ చేసే ప్రయత్నం చేశారని మీడియాలో సంచలన కథనాలు కూడా వచ్చేశాయి. కోమటిరెడ్డి చెప్పింది ప్లాన్ ఏ అయితే జగ్గారెడ్డి మదిలో ఉన్నది మాత్రం ప్లాన్ బి అని కొంతమంది ప్రత్యర్ధులకు మాత్రమే తెలుసు అన్నది పార్టీ ముఖ్య నేతల మాట.
 
వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డిని టీపీసీసీ చీఫ్ గా చేస్తే నిజంగా 100 అసెంబ్లీ స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తాయా అంటే చాన్సే లేదు అంటున్నారు ఆయన్ని దగ్గరనుంచి చూసిన నాయకులు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ హవా నడిచి ఆ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన జగ్గారెడ్డి గెలవలేక పోయారని... ఇంట గెలవని వ్యక్తి రచ్చ ఎలా గెలుస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అసలు జగ్గారెడ్డి టార్గెట్ పీసీసీ చీఫ్ పదవి కానే కాదని.. టీజీఐఐసీ చైర్మన్ తన భార్యకు మరోసారి అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన మనసులోని మాట అని చెబుతున్నారు. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో టీజీఐఐసీ పేరుతో ఇప్పటికే 1000 ఎకరాల వరకు అసైన్డ్ భూమిని సేకరించేందుకు స్కెచ్ వేసిన జగ్గారెడ్డి... ఉన్నపళంగా ఆ పదవి ఎక్స్ టెన్షన్ కాకుంటే మాత్రం... నట్టేట మునిగిపోతానని తెగ మదన పడుతున్నారట. అందుకే టిజిఐఐసి పదవిని మరో రెండేళ్లు పొడిగించాలని అధిష్టానం ముందు తన వాదనను వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
ఏదీఏమైనా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో జగ్గారెడ్డి ఇప్పటికే అనేక రకాలుగా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. సంగారెడ్డికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న పోతిరెడ్డిపల్లి అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారంలో జగ్గారెడ్డికి తలనొప్పి గా మారింది.  పోతిరెడ్డి పల్లి లోని 153,154,155,161 సర్వే నెంబర్ లలో 250 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమిని అప్పనంగా కాజేస్తున్నారని పేదలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2007లో పేదలకు జగ్గారెడ్డి ఇచ్చిన ఇళ్ల పట్టాలను రద్దు చేయడం కూడా వివాదాస్పమైంది. పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చిన స్థలంలోనే రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ వెంచర్ వేయడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. ఏదేమైనా జగ్గారెడ్డి కి వేస్తున్న ప్రతి ముందడుగుకు సంగారెడ్డి లోని 1000 కోట్ల ల్యాండ్ స్కాం ఆరోపణలు అడ్డంకిగా మారుతాయన్న చర్చ కాంగ్రెస్ లోని వైరి వర్గంలో సాగుతోంది.

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

JaggareddyJaggareddy NewsCongressCM Revanth ReddyJaggareddy latest news

Trending News