  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • kalvakuntla Kavitha: కవితను ఈడ్చిపడేసిన పోలీసులు.!. సింగరేణి భవన్ వద్ద హైటెన్షన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Kalvakuntla Kavitha arrested: కవితను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని బలవంతంగా వాహనంలో ఎక్కించారు. ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ సర్కారుపై మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 19, 2025, 05:19 PM IST
  • సింగరేణి భవన్ వద్ద కవిత నిరసనలు..
  • సీఎంరేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు..

Jagruti president Kalvakuntla Kavitha arrested at singareni bhavan: కల్వకుంట్ల కవిత ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జోష్ గా ముందుకు వెళ్లున్నారు. ఇప్పటికే మెదక్, ఖమ్మం జిల్లాలను పర్యటించారు. అదే విధంగా ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ ను ఏకీపారేస్తునే మరోవైపు అధికార కాంగ్రెస్ కు కూడా చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల ఖమ్మంలో కల్వకుంట్ల కవత సమయం వస్తే తెలంగాణలో బలమైన అపోసిషన్ గా కూడా మారుతామన్నారు. అదే విధంగా బ్రహ్మస్త్రంలాంటి పార్టీని ప్రజలకు అందిస్తామన్నారు. అదే విధంగా కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై సెటైర్ లు వేశారు.

ప్రస్తుతం కల్వకుంట్ల కవిత హైదరాబాద్ లోని సింగరేణి భవన్ వద్ద నిరసనలకు దిగారు. హైదరాబాద్‌లోని సింగరేణి భవన్‌ని ముట్టడించడానికి తెలంగాణ జాగృతి నేతలు ప్రయత్నించారు. ముఖ్యంగా కల్వకుంట్ల కవితఈ నేపథ్యంలో మాట్లాడుతూ.. సింగరేణి భవన్ ను  బొగ్గు బ్లాకుల వేలంను ఆపివేయాలన్నారు.  

సింగరేణి కార్మికుల జీతాల నుంచి ఆదాయపు పన్ను వసూళ్లను నిలిపివేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు. సింగరేణి పరిధిలో ప్రతి కాంట్రక్ట్ లో 25 శాతం అవినీతి జరుగుతుందని... అందులో 10 శాతం వాటా కాంగ్రెస్ కు వెళ్తుందన్నారు.  మెడికల్ బోర్డు కోసం రెండెళ్లుగా పోరాటం చేస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా.. కొత్తఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా డిపెండెంట్ ఉద్యొగాలను తీపేయడం  ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ మండిపడ్డారు. దీంతో  సింగరేణి భవన్ వద్ద ఉద్రిక్తత ఏర్పడటంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

Read more: kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణకు వజ్రాయుధంలాంటి పార్టీనిస్తా.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన ప్రకటన..

ఈ క్రమంలో మహిళలు బలవంతంగా నినాదాలు చేస్తున్న కవితను ఈడ్చుకుని పోలీసు వాహనంలో ఎక్కించారు.  కవితతో పాటు పలువురు జాగృతినేతల్ని అరెస్ట్ చేసి నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. దీంతో సింగరేణి భవన్ వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla KavithaSingareni bhavanSingareni WorkersTelangana govtCM Revanth Reddy

