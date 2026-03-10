Jeevan Reddy: కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడుతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం.. బిగ్ క్లారిటీ ఇచ్చిన జీవన్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Jeevan reddy big clarity on congress party change rumours: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం చాలా ఆసక్తికరంగా మారాయి. కొన్నిసార్లు ఆయా పార్టీకి చెందిన సొంత నేతలు తమ పార్టీకీ తలనొప్పులు తెచ్చేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పలువురు నేతలు తమలో తామే ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటారు. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం కాంగ్రెస్ లొ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ అంటూ సరదాగా మాట్లాడారు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల తెలంగాణలో జగిత్యాల రాజకీయాలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ వర్సెస్ మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డిల మధ్య తగ్గా ఫార్ నడుస్తొంది. బీఆర్ఎస్ జెండా మీద గెలిచి సంజయ్ కాంగ్రెస్ లోకి చేరినట్లు చెప్తారు.
కానీ స్పీకర్ మాత్రం దీనికి ఆధారాలు లేవని క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సైతం జీవన్ రెడ్డి వర్సెస్ సంజయ్ రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. దీనిపై పబ్లిక్ గా, కాంగ్రెస్ గాంధీ భవన్ లో సైతం జీవన్ రెడ్డి నిలదీశారు. ఇటీవల మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ఎంపీక సమంయలో కూడా సంజయ్ కుమార్ చెప్పిన వారికి చైర్ పర్సన్ గా నియమించడంతో జీవన్ రెడ్డి ఒకింత నిరుత్సాహంకు గురయ్యారు.
ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ లో ఉండాలా..?.. బైటకు వెళ్లిపోవాలా..అన్న ప్రశ్న తలెత్తిందన్నారు. దీనిపై చాలా సార్లు ఆయన కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేస్తారని కూడా జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా.. పార్టీ మార్పులపై వస్తున్న ప్రచారంపై జీవన్ రెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు. ఏ అంశమైనా సరే.. మీడియాకు తెలియకుండా జరగదన్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలొచ్చిన పార్టీ మార్పు గురించి మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. సమయం, సందర్భం వచ్చినప్పుడు దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటానని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. దీంతో పార్టీ మార్పు ఆలోచన ఉందని అంటునే.. దీనికి ఇంకా సమయం ఉన్నట్లు జీవన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇంకా వేచిచూసే దోరణిలో జీవన్ రెడ్డి ఉన్నారు. మొత్తంగా జీవన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
