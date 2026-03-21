  • Jeevan Reddy Video: దేవుడు శాసిస్తే.. మానవుడు అనుసరిస్తాడు.!. బుజ్జగింపుల తర్వాత జీవన్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Jeevan reddy fires on congress high command: కాంగ్రెస్ మంత్రులు భేటీ అయిన తర్వాత కూడా మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి తన నిర్ణయంపై వెనక్కు తగ్గలేరని వార్తలు వస్తున్నాయి.  ఈ క్రమంలో దీనిపై తన నిర్ణయంను తొందరలోనే ప్రకటిస్తానని జీవన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 05:24 PM IST
  • కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై జీవన్ రెడ్డి సెటైర్లు..
  • విఫలమైన మంత్రుల రాయబారం..

Jagtial Jeevan reddy satirical comments on congress high command: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారీ హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ లో జగిత్యాల మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఇటీవల కాంగ్రెస్  పై అలిగారు. తనను పట్టించుకొవట్లేదని కొన్ని రోజుల నుంచి బహిరంగంగానే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం జీవన్ రెడ్డి అంశంను పీసీసీ చూసుకుంటుందని అన్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి ఈనెల 25న బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్తారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి ఇంటి సమీపంలో ఫ్లెక్సీలను కార్యకర్తలు తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. అనేక మంది తమ వాట్సాప్ డీపీలను కూడా మార్చేశారు.

తాజాగా.. పార్టీ ఇన్‌ఛార్జ్ మీనాక్షి న‌ట‌రాజ‌న్ ఆదేశాల‌తో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు,అడ్లూరీ సైతం జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటి అయ్యారు. కాంగ్రెస్ లోనే ఉండాలని దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఆయన్ను బుజ్జగించారు. దీనిపై జీవన్ రెడ్డి అంత పాజిటివ్గా రియాక్ట్ కాలేరని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన బలంగా కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని మరోసారి ప్రచారం ఊపందుకుంది. అయితే.. మంత్రులతో భేటి తర్వాత జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలొ నిలిచాయి.

సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత జీవన్ రెడ్డితో కాంగ్రెస్ మంత్రులు జరిపిన చర్చలు విఫలమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి మరింత బలం చేకూర్చేలా దేవుడు శాసించాడు, మానవుడు అనుసరిస్తాడు అంటూ తన నిర్ణయం ఇన్ డైరెక్ట్ గా జీవన్ రెడ్డి చెప్పకనే చెప్పారు.  మంత్రులు ఇద్దరు రెండు గంటల పాటు బుజ్జగించిన కూడా జీవన్ రెడ్డి వెనక్కు తగ్గలేదు.

ఈ క్రమంలో దీనిపై తొందరలోనే తన కార్యచరణ ప్రకటిస్తామని జీవన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో జీవన్ రెడ్డి పార్టీ వీడితే కాంగ్రెస్ కు భారీ లోటు ఏర్పడుతుందని కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్  నేతలు మాత్రం జీవన్ రెడ్డికి తమ పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు రంగం సిద్దం చేసినట్లు వార్తలు జోరుగా ఊపందుకున్నాయి.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

