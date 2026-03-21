Jeevan Reddy Video: దేవుడు శాసిస్తే.. మానవుడు అనుసరిస్తాడు.!. బుజ్జగింపుల తర్వాత జీవన్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Jagtial Jeevan reddy satirical comments on congress high command: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారీ హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ లో జగిత్యాల మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఇటీవల కాంగ్రెస్ పై అలిగారు. తనను పట్టించుకొవట్లేదని కొన్ని రోజుల నుంచి బహిరంగంగానే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం జీవన్ రెడ్డి అంశంను పీసీసీ చూసుకుంటుందని అన్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి ఈనెల 25న బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్తారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి ఇంటి సమీపంలో ఫ్లెక్సీలను కార్యకర్తలు తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. అనేక మంది తమ వాట్సాప్ డీపీలను కూడా మార్చేశారు.
జీవన్ రెడ్డితో కాంగ్రెస్ మంత్రుల చర్చలు విఫలం
రెండు గంటలపాటు బుజ్జగించినా.. మంత్రులను లైట్ తీసుకున్న జీవన్ రెడ్డి
తాజాగా.. పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ ఆదేశాలతో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు,అడ్లూరీ సైతం జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటి అయ్యారు. కాంగ్రెస్ లోనే ఉండాలని దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఆయన్ను బుజ్జగించారు. దీనిపై జీవన్ రెడ్డి అంత పాజిటివ్గా రియాక్ట్ కాలేరని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన బలంగా కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని మరోసారి ప్రచారం ఊపందుకుంది. అయితే.. మంత్రులతో భేటి తర్వాత జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలొ నిలిచాయి.
సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత జీవన్ రెడ్డితో కాంగ్రెస్ మంత్రులు జరిపిన చర్చలు విఫలమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి మరింత బలం చేకూర్చేలా దేవుడు శాసించాడు, మానవుడు అనుసరిస్తాడు అంటూ తన నిర్ణయం ఇన్ డైరెక్ట్ గా జీవన్ రెడ్డి చెప్పకనే చెప్పారు. మంత్రులు ఇద్దరు రెండు గంటల పాటు బుజ్జగించిన కూడా జీవన్ రెడ్డి వెనక్కు తగ్గలేదు.
ఈ క్రమంలో దీనిపై తొందరలోనే తన కార్యచరణ ప్రకటిస్తామని జీవన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో జీవన్ రెడ్డి పార్టీ వీడితే కాంగ్రెస్ కు భారీ లోటు ఏర్పడుతుందని కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నేతలు మాత్రం జీవన్ రెడ్డికి తమ పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు రంగం సిద్దం చేసినట్లు వార్తలు జోరుగా ఊపందుకున్నాయి.
