Jeevan reddy sensational comments on congress high command: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జీవన్ రెడ్డి వివాదం పెను సంచలంగా మారింది. జగిత్యాలలో తాను చెప్పిన వారికే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఇవ్వాలని జీవన్ రెడ్డి పట్టుబట్టారు. అంతేకాకుండా నాలుగు దశాబ్దాలుగా పార్టీలో నిబద్దతతో పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తనను కాదని , బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ అనుచరులకు టికెట్లు ఎలా ఇస్తారంటూ జీవన్ రెడ్డి రచ్చకు దిగారు. మొత్తంగా జగిత్యాలలో టికెట్ల పంచాయతీ కాంగ్రెస్ కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ క్రమంలో జీవన్ రెడ్డి తన ఆవేదనను మీడియా ఎదుట బైటపెట్టారు. కష్టకాలంలో పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేసిన కార్యకర్తలకు అండగా ఉండటం నా బాధ్యత కాదా అంటూ మండిపడ్డారు. బీ ఆర్ ఎస్ ఎమ్మెల్యే తో చర్చించి జాబితా రూపొందించడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు.
నాలుగు దశాబ్దాలుగా క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్త పార్టీ కోసం పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. నాలుగు దశాబ్దాల కాంగ్రెస్ పార్టీ తో అనుబంధం ఉందన్నారు. అదే విధంగా నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు చూసినామన్నారు. జగిత్యాల లో 2019 మినహా అన్ని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగురవేసిందని గుర్తు చేశారు.
ప్రవాహానికి ఎదురీత లో కూడా జగిత్యాల రాయికల్ మున్సిపల్ లో కార్యకర్తలు పట్టుదలతో పోటీ చెసి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కి అండగా నిల్చున్నారన్నారు. టీ ఆర్ ఎస్ పాలనలో దశాబ్ద కాలం పోరాటం చేసినామన్నారు. ప్రస్తుతం జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ లో 50 వార్డుల్లో కనీసం 40 గెలుపొందుతామని ధీమావ్యక్తంచేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది.. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు..టిక్కెట్లు ఆశించడం తప్పా.. అంటూ హైకమాండ్ పై ఆరోపణలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం పని చేసి, కాంగ్రెస్ జెండా మోసిన వారి పేర్లను ప్రతిపాదించినట్లు చెప్పారు. అభ్యర్థులు ఎవరైనా.. కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో పనిచేసిన వారికే టిక్కెట్లు ఇవ్వాలని కోరుకున్నట్లు మాట్లాడారు. తాను.. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జాబితా అందజేసినట్లు చెప్పారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత గా రాజకీయ పార్టీ అని రాహుల్ గాంధీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా.. రాజ్యంగా నిబంధనలు కు అనుగుణంగా కొనసాగుతున్న పార్టీ అని కొనియాడారు. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే.. బీ ఆర్ ఎస్ ఎమ్మెల్యే.. పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం కింద నోటీసు ఇవ్వగా.. స్పీకర్ కు తాను బీ ఆర్ ఎస్ ఎమ్మెల్యే అని అఫిడవిట్ ఇచ్చారు అని గుర్తు చేశారు.
ఇటీవల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గాంధీ భవన్ కు రావడం పై నిలదీశానన్నారు. బీ ఆర్ ఎస్ ఎమ్మెల్యేను కూర్చోబెట్టుకొని మున్సిపల్ ఎన్నికల టికెట్ల పై చర్చించడం ఏమిటి.. క్రమశిక్షణ ఎవరు ఉల్లంఘిస్తున్నారని గుర్తు చేశానన అన్నారు. దేశం అంతా రాజ్యంగ పరిరక్షణ పాటుపడటమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ధ్యేయం అని రాహుల్ గాంధీ పిలుపు నిచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఐదేళ్లు శాసన మండలిలో ఒంటరిగా పోరాటం చేసినట్లు చెప్పారు. పదేళ్లు కష్టపడిన కార్యకర్తల తినే కాడి పళ్ళెం లాకెళ్ళితే ఎంత ఆవేదన ఉంటుందో ఆలోచించుకొవాలన్నారు.
ఫైనల్ జాబితా.. చేర్పులు మార్పులు ఏమిటని.. అసలు పార్టీ లో ఏం జరుగుతోందని నిలదీశారు. మున్సిపల్ అధికారులు ప్రకటిస్తే గానీ ఎవరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అనేది తెలిసేలా లేదన్నారు. క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తగా రాహుల్ గాంధీ ఆలోచనకు అనుగుణంగా మాట్లాడటమే నేను చేసిన తప్పా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల హక్కులు కాపాడాల్సిన బాధ్యత తన పై ఉందన్నారు. అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, మీనాక్షి నటరాజన్ ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలను పరిశీలించాలని గతంలో లిఖిత పూర్వకముగా లేఖ కూడా రాసినట్లు చెప్పారు. పార్టీ కోసం పనిచేసినా వారీ అవకాశాలను కాజేస్తే సహించేదిలేదన్నారు.
జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పట్టని వారికి బీ ఫారం ఇచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసిన కార్యకర్తలు ఏం కావాలన్నారు. రాయికల్లో ఏకాభిప్రాయంతో జాబితా ఇస్తే.. సగానికి పైగా కాంగ్రెస్ జెండా పట్టని వారికి బీ ఫారం ఇస్తే, పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బరి లో నుండి ఉపసంహరించుకున్నారన్నారు.
తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో రెండుసార్లు పార్టీ ఆదేశాల మేరకు క్రమశిక్షణ గల కేసీఆర్ పై రెండు సార్లు పోటీ చేసినట్లు చెప్పారు.నాలుగు దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నట్లు మాట్లాడారు.
గాంధీ భవన్ లో మున్సిపల్ ఎనికలపై చర్చించే అంతర్గత సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొనడం పై నేను ప్రశ్నించడమే తప్పు అయితే నా పై చర్య తీసుకోండని అన్నారు. తన మీద కోపం కార్యకర్తల పై చూపడం ఏమిటన్నారు. నేను ప్రతిపాదించిన జాబితా పై అభ్యంతరం ఉంటే కార్యకర్తలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, ప్రకటించాలన్నారు.
ఫైనల్ జాబితాలో పేర్లు ప్రకటించిన వారి పేర్లు మార్చడం ఏమిటన్నారు. దేశంలో రాహుల్ గాంధీ జై బాపు.. జై భీమ్.. జై సంవిధాన్ అంటూ పని చేస్తుంటే.. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందన్నారు. 2014 లో కాంగ్రెసు నుండి ఎన్నికైన యాదయ్య బీ ఆర్. ఎస్ లో చేరితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉప నాయకుడిగా శసన సభ లో చర్చ లేవనెత్తడంతోపాటు.. గవర్నర్ ఫిర్యాదు కూడా చేసినం అని గుర్తు చేశారు.
