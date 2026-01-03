Jammalamadugu Mlas Son: రాష్ట్రంలో సంచలనం.. డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ ఎమ్మెల్యే కొడుకు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Adinarayana reddy son arrested in drug case: నార్సింగి పోలీసులకు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ  ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు దొరికిపోయాడు. దీంతో అతడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 3, 2026, 04:48 PM IST
  • డ్రగ్స్ తీసుకుని పట్టుబడ్డ ఎమ్మెల్యే కొడుకు..
  • హైదరాబాద్ లో ఘటన..

Mla adinarayana reddy son Sudheer reddy son arrested in drugs case: దేశంలో ఇంకా పలు చోట్ల న్యూ ఇయర్ వేడుకల పార్టీలు జరుగుతున్నాయి.  మందుబాబులు వీకెండ్స్ నేపథ్యంలో పార్టీలు చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. ఇప్పటికే తెలంగాణలో డ్రగ్స్ పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. మరోవైపు దీనిపై నిఘాకు ఈగల్ టీమ్ ను ప్రత్యేకంగా రంగంలోకి దింపారు.  హైదరాబాద్ లోని నానక్ రామ్ గూడలో  డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ  జమ్మలమడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.

ఈ క్రమంలో  సుధీర్ రెడ్డికి చెక్ చేయగా డ్రగ్స్  పాజిటివ్ వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు సుధీర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి డి అడిక్షన్ సెంటర్ కు తరలించారు. అదేవిధంగా.. సుధీర్ రెడ్డి తో పాటు మరొకరిని  సైతం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

గతంలో రెండుసార్లు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ  సుధీర్ రెడ్డి దొరికిపోయారు. ఈ క్రమంలో గత కొన్నాళ్ల నుంచి కుటుంబ సమస్యల సతమతవుతున్న సుధీర్ రెడ్డి మరోసారి డ్రగ్స్ తీసుకొని దొరికి పొవడం ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణచేపట్టారు. ఈ ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Adinarayana ReddyJammalamadugu MlaDrugs caseSudheer ReddyAndhra Pradesh

