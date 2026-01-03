Jammalamadugu Mlas Son: రాష్ట్రంలో సంచలనం.. డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ ఎమ్మెల్యే కొడుకు..

Mla adinarayana reddy son Sudheer reddy son arrested in drugs case: దేశంలో ఇంకా పలు చోట్ల న్యూ ఇయర్ వేడుకల పార్టీలు జరుగుతున్నాయి. మందుబాబులు వీకెండ్స్ నేపథ్యంలో పార్టీలు చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. ఇప్పటికే తెలంగాణలో డ్రగ్స్ పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. మరోవైపు దీనిపై నిఘాకు ఈగల్ టీమ్ ను ప్రత్యేకంగా రంగంలోకి దింపారు. హైదరాబాద్ లోని నానక్ రామ్ గూడలో డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ జమ్మలమడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.
ఈ క్రమంలో సుధీర్ రెడ్డికి చెక్ చేయగా డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు సుధీర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి డి అడిక్షన్ సెంటర్ కు తరలించారు. అదేవిధంగా.. సుధీర్ రెడ్డి తో పాటు మరొకరిని సైతం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
గతంలో రెండుసార్లు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ సుధీర్ రెడ్డి దొరికిపోయారు. ఈ క్రమంలో గత కొన్నాళ్ల నుంచి కుటుంబ సమస్యల సతమతవుతున్న సుధీర్ రెడ్డి మరోసారి డ్రగ్స్ తీసుకొని దొరికి పొవడం ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణచేపట్టారు. ఈ ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి