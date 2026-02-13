English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Janasena First Win In Telangana: తెలంగాణలో బోణీ కొట్టిన జనసేన..నేరేడుచర్లలో ఖాతా ఓపెన్ చేసిన పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ!

Janasena First Win In Telangana: తెలంగాణలో బోణీ కొట్టిన జనసేన..నేరేడుచర్లలో ఖాతా ఓపెన్ చేసిన పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ!

Janasena First Win In Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన జోరును ప్రదర్శిస్తుండగా, అనూహ్యంగా జనసేన పార్టీ కూడా తెలంగాణ గడ్డపై బోణి కొట్టింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:28 PM IST

Janasena First Win In Telangana: తెలంగాణలో బోణీ కొట్టిన జనసేన..నేరేడుచర్లలో ఖాతా ఓపెన్ చేసిన పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ!

Janasena First Win In Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన జోరును ప్రదర్శిస్తుండగా, అనూహ్యంగా జనసేన పార్టీ కూడా తెలంగాణ గడ్డపై బోణి కొట్టింది. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో జరిగిన ఈ పోరులో మెజారిటీ స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంటున్న తరుణంలో, సూర్యాపేట జిల్లాలో జనసేన అభ్యర్థి సాధించిన విజయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తన ఉనికిని చాటుకుంది. సూర్యాపేట జిల్లాలోని నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలో జనసేన అభ్యర్థి ఘన విజయం సాధించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

నేరేడుచర్ల ఫలితం ఇలా..
మొత్తం 15 వార్డులున్న నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలో ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా వచ్చాయి.
కాంగ్రెస్: 09 వార్డులు (మెజారిటీ)
బీఆర్ఎస్: 05 వార్డులు
జనసేన: 01 వార్డు

నేరేడుచర్ల 14వ వార్డు నుంచి జనసేన తరఫున పోటీ చేసిన అర్రూరి విజయలక్ష్మి విజయం సాధించారు. ఈమె ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడు సరికొప్పుల నాగేశ్వరరావు సతీమణి.

336 స్థానాల్లో పోటీ.. ఎట్టకేలకు విజయం
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జనసేన పార్టీ మొత్తం 336 వార్డుల్లో అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపింది. ప్రచార సమయంలో అనేక మలుపులు చోటు చేసుకున్నప్పటికీ, కనీసం ఒక్క స్థానంలోనైనా గెలవడం పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రచారానికి వస్తారని భారీగా ఆశించినప్పటికీ, అనివార్య కారణాల వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు. అయినప్పటికీ జనసైనికులు క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడి ఈ విజయాన్ని అందుకున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్త ట్రెండ్
కాంగ్రెస్ హవా: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 70 శాతానికి పైగా మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంది.

బీఆర్ఎస్ & బీజేపీ: ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ కొన్ని పురపాలికల్లో గట్టి పోటీ ఇస్తుండగా, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో బీజేపీ తన పట్టును ప్రదర్శిస్తోంది.

చివరిగా.. నేరేడుచర్లలో సాధించిన ఈ చిన్న విజయం తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ భవిష్యత్తుకు పునాది అని కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఒకవైపు కాంగ్రెస్ అప్రతిహత విజయాల మధ్య జనసేన ఖాతా తెరవడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.

Also Read: Mahashivratri Benefits: మహాశివరాత్రి విశేషం.. ఆలయం నుండి ఈ వస్తువు తెచ్చుకుంటే మీ దారిద్య్రం తీరినట్లే!

Also Read: Pawan Kalyan Balakrishna Assembly: అసెంబ్లీలో పవన్-బాలయ్య సందడి..డిప్యూటీ సీఎం ఛాంబర్‌కు వెళ్లిన 'లెజెండ్'!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

JanasenaTelangana municipal elections resultsJana Sena Win in Nereducherla Municipalitypawan kalyanMunicipal elections results

