Jangoan Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటన గురించి మరువక ముందే రాష్ట్రంలో మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. తెలంగాణలోని జనగామ జిల్లా రఘునాధపల్లి మండలం, నిడికొండ వద్ద ఈ తెల్లవారుజామున ఉదయం ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న ఇసుక లారీని వెనుక నుంచి వచ్చిన ఆర్టీసీ రాజధాని బస్సు టీజీ 03Z0046 ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు ప్రయాణీకులు దుర్మరణం చెందగా... మరో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం ధాటికి బస్సు ఎడమ భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. ఇక ఈ మృతుల్లో ఒకరు దుండిగల్, మరొకరు హనుమకొండకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేసుకొని ఇక ప్రమాదం గురించి ఆరా తీస్తున్నారు.
ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో గాయపడిన ప్రయాణికులను దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ బస్సు ప్రమాదం హనుమకొండ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా జరిగింది. ఇక మృతులు ఓం ప్రకాష్, నవదీప్ సింగ్గా గుర్తించారు. రాష్ట్రంలో వరుస ఘోర బస్సు ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేసేలా ఉన్నాయి.
