Bus Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న ఇసుక లారీని ఢీకొట్టిన ఆర్‌టీసీ బస్సు, ఇద్దరి దుర్మరణం..!

Jangoan Bus Accident: మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం నిడిగొండ వద్ద ఈ తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డుపై నిలిచి ఉన్న ఇసుక లారీని వెనకనుంచి వచ్చిన ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే ఇద్దరు మృతి చెందారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 16, 2025, 07:36 AM IST

Bus Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న ఇసుక లారీని ఢీకొట్టిన ఆర్‌టీసీ బస్సు, ఇద్దరి దుర్మరణం..!

Jangoan Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటన గురించి మరువక ముందే రాష్ట్రంలో మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. తెలంగాణలోని జనగామ జిల్లా రఘునాధపల్లి మండలం, నిడికొండ వద్ద ఈ తెల్లవారుజామున ఉదయం ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న ఇసుక లారీని వెనుక నుంచి వచ్చిన ఆర్టీసీ రాజధాని బస్సు టీజీ 03Z0046 ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు ప్రయాణీకులు దుర్మరణం చెందగా... మరో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం ధాటికి బస్సు ఎడమ భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. ఇక ఈ మృతుల్లో ఒకరు దుండిగల్, మరొకరు హనుమకొండకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేసుకొని ఇక ప్రమాదం గురించి ఆరా తీస్తున్నారు.

ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో గాయపడిన ప్రయాణికులను దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ బస్సు ప్రమాదం హనుమకొండ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా జరిగింది. ఇక మృతులు ఓం ప్రకాష్, నవదీప్ సింగ్‌గా గుర్తించారు. రాష్ట్రంలో వరుస ఘోర బస్సు ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేసేలా ఉన్నాయి.

Also Read:   రేపు వైన్‌షాపులు బంద్‌.. కల్లు కంపౌండ్, బార్లు, వైన్స్‌ దుకాణాలు క్లోజ్‌..!

Also Read:  రైతులకు భారీ శుభవార్త.. మరో 3 రోజుల్లో పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 విడుదల..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jangoan bus accidentTelangana bus accidentRTC bus accident todaysand lorry accidentJangoan district accident

