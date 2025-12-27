English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jayesh Ranjan: గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ ఫెయిల్‌కు సీనియర్ ఐఏఎస్ జయేష్‌ రంజన్‌ బలి?

Jayesh Rajan Transferred Amid Telangana Global Summit Big Fails: తెలంగాణలో ఓ ఐఎఎస్ అధికారి ట్రాన్స్ ఫర్ హాట్ టాపిక్ అవుతోందా..! ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న ఆయన్ను.. ఇప్పుడు మెట్రో పాలిటన్ ఏరియా స్పెషల్ సీఎస్ గా బదిలీ చేశారు..! ఇంతకీ ఆ అధికారిని ఎందుకు బదిలీ చేశారు..! దాని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటి..!

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 27, 2025, 07:23 AM IST

Jayesh Ranjan: గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ ఫెయిల్‌కు సీనియర్ ఐఏఎస్ జయేష్‌ రంజన్‌ బలి?

Telangana Global Summit Fail: తెలంగాణలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారుల్లో జయేష్ రంజన్ ఒకరు..! కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనూ ఆయన కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శిగా కొనసాగారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో అప్పటి మంత్రి కేటీఆర్ కు అన్నితానై వ్యవహరించారు. ముఖ్యంగా అప్పట్లో కేటీఆర్ కు చాలా దగ్గరి వ్యక్తిగా జయేష్ రంజన్ కొనసాగారు. కానీ ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో..ఆయన్ను బదిలీ చేస్తారని ప్రచారం సాగింది. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం జయేష్ రంజన్ కు బదిలీ చేయలేదు. ఆయనకు రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శిగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉండటంతో కంటిన్యూ చేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఆయన్ను బదిలీ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. జయేష్ రంజన్ బదిలీపై బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం నిరసన

ఇటీవల తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం హాట్టహాసంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వానికి దాదాపు 6 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చినట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కానీ ప్రభుత్వం అంతకుమించి పెట్టుబడులు వస్తాయని ప్రభుత్వం భావించిందట. కానీ ప్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయడంలో జయేష్ రంజన్ పూర్తిగా విఫలం కావడంతోనే ప్రభుత్వం ఆయన్ను బదిలీ చేసిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాల్లో తెగ చర్చ జరుగుతోందట. మరోవైపు సీఎంవోలో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న జయేష్ రంజన్ తన పరిధి దాటి పరిశ్రమల శాఖ వ్యవహారాల్లో తలదూర్చుతున్నారట. ఇటీవల పరిశ్రమల శాఖ మెయిల్ ఐడీని దగ్గర పెట్టుకుని ఆ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని ఇబ్బంది పెట్టారనే విమర్శలున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై సదరు పేషీ అధికారులు సీఎస్ కు ఫిర్యాదు సైతం చేశారట. ఇక పారిశ్రామిక భూములను రియల్ ఎస్టేట్‌కు మళ్లించేలా ప్రభుత్వం రూపొందించిన హిల్ట్ పాలసీ వెనుక జయేష్ రంజన్ ఉన్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరోవైపు గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఊహించనంతన సక్సెస్ కాలేదని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని అందుకే ఆయనపై బదిలీ వేటు వేశారని బీఆర్ఎస్ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోందని తెలుస్తోంది.

Also Read: Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

ఇదిలా ఎంటు అధికార పార్టీలో మాత్రం మరో రకం చర్చ జరుగుతోందట. ఇటీవల జీహెచ్ఎంసీని ప్రభుత్వం విస్తరించింది. నగరాన్ని ఓఆర్ఆర్ వరకు విస్తరించే.. 300 డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే గ్రేటర్ దేశంలోనే అతిపెద్ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కాబోతోంది. అయితే గ్రేటర్ కాంగ్రెస్ కు పెద్దగా బలంలేదు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రూరల్ ఏరియాలో ఎక్కువగా సీట్లు సంపాదించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ.. గ్రేటర్ లో మాత్రం ఒక్క సీటు గెలవలేకపోయింది. దాంతో గ్రేటర్ పీఠంపై ఈసారి పాగా వేయాలని భావిస్తోంది. కొత్త ఏడాదిలో జరిగే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో మేయర్ పీఠాన్ని ఎలాగైనా కైవసం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. అందుకే నగరంలో ఎంతో అనుభవం ఉన్న జయేష్ రంజన్ ను రంగంలోకి దింపారని తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే జయేష్ రంజన్ కు ఆదనపు బాధ్యతలు అప్పగించిందని కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోందట. ప్రస్తుతం మెట్రో పాలిటన్ ఏరియా స్పెషల్ సీఎస్‌గా నియమించడంతో పాటు, పర్యాటక శాఖ స్పెషల్ సీఎస్‌గా కూడా ఆయన్నే కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తోంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం నిరసన

మొత్తంమీద జయేష్ రంజన్ బదిలీపై హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుస్తు ప్లాన్ భాగంగానే జయేష్‌ రంజన్‌ను బదిలీ చేశారని అధికార పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయన అనుభావాన్ని వాడుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని అంటున్నారు. ఇక బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం.. జయేష్ బదిలీ వెనుక పెద్ద కహానీ ఉందని అంటోంది. జయేష్ బదిలీ వెనుక హిల్ట్ పాలసీ, ప్రభుత్వంలో కీలక సమాచారం లీకుల వ్యవహారమే కారణంగా చెబుతోంది. ఏదీఏమైనా జయేష్ రంజన్ ట్రాన్స్ ఫర్ మాత్రం.. రెండు పార్టీలో రకరకాల చర్చకు కారణం అవుతోంది.

Jayesh Rajan IAS Officers transfers Telangana Global Summit Big Fails Hyderabad KTR

