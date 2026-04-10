Jeevan reddy fires on cm revanth reddy after meeting with kcr: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లి గులాబీ దళపతితో భేటి అయ్యారు. కేసీఆర్ సైతం ఎంతో ప్రేమతో జీవన్ రెడ్డిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. గతంలో జీవన్ రెడ్డితో కలిసి పనిచేసిన పలు అంశాలపై చర్చించుకున్నారు. జీవన్ రెడ్డి కేసీఆర్ ను చూసి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. మీతో కలిసి పని చేయమని దేవుడే నన్ను మీ దగ్గరికి పంపిండు అన్నా.. అంటూ మాట్లాడారు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత మీతో కలిసి పని చేసే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉందని వెల్లడించారు. అనేక అంశాలపై జీవన్ రెడ్డి, కేసీఆర్ పార్టీ నాయకులతో కలసి చర్చించారు. సమావేశం అనంతం జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.
నేను అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళట్లేదు
మొదటి సంవత్సరం 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని అన్నారు.. రెండో సంవత్సరం 1 లక్ష ఉద్యోగాలు అని అన్నారు, ఏమైంది?…
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 10, 2026
ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. ఈ క్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ... కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తెలంగాణపై పట్టు కోల్పోయిందన్నారు. ఒకప్పుడు పీసీసీ చెప్పినట్టు సీఎం నడుచుకునే వారని, కానీ ఇప్పుడు సీఎం చెబితే పీసీసీ అమలు చేస్తోందని సెటైర్ లు వేశారు. రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి అనే నినాదం ప్రజల్లో మొదలైందని జీవన్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలుచేశారు.
రెండేళ్లలో 3 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారని, ఇచ్చింది 17 వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే అంటూ కాంగ్రెస్ ను తూర్పారబట్టారు. మొదటి సంవత్సరం 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని అన్నారు.. రెండో సంవత్సరం 1 లక్ష ఉద్యోగాలు అని అన్నారు, ఏమైందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను జీవన్ రెడ్డి నిలదీశారు.
అంతేకాకుండా.. పీసీసీ తప్పు చేసి ఆ నిందను AICC పై వేస్తుందని అన్నారు. తనకు 14 సార్లు B ఫామ్ ఇచ్చారంటే అది నా సమర్థతోనే ఇచ్చారని అన్నారు. కంటెంట్ ఉన్న నాయకున్నీ కాబట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. అధికార పార్టీ నుంచి ప్రతిపక్షంలోకి ఎందుకు వెళ్తున్నానో ప్రజలకు తెలుసన్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తిరోగమనంలో పయనిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.
కనీసంమిగిలిన రెండున్నరేళ్లు అయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాగా పని చేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు చివాట్లు పెట్టారు. ఒక వేళ పదవుల కోసమే బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్లాలంటే నేను ఆరోజే వెళ్ళేవాడినంటూ జీవన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చనందుకు, ప్రజల పక్షాన పోరాడేందుకు నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్లేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.