Jeevan Reddy Video: రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి.!. గులాబీ బాస్‌తో భేటీ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Jeevan reddy slams on cm revanth reddy: కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తెలంగాణపై పూర్తిగా పట్టు కోల్పోయిందని జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అంతేకాకుండా.. ఒకప్పుడు పీసీసీ చెప్పినట్టు సీఎం నడుచుకునే వారని కానీ  ఇప్పుడు సీఎం చెబితే పీసీసీ అమలు చేస్తోందని ఆరోపణలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 08:31 PM IST
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
6
Blueberries Benefits
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
Vivo V70 Elite: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.55 వేల Vivo V70 Elite ప్రీమియం ఫోన్ కేవలం రూ.16 వేలకే!
6
Vivo V70 Elite
Vivo V70 Elite: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.55 వేల Vivo V70 Elite ప్రీమియం ఫోన్ కేవలం రూ.16 వేలకే!
Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులంపై ఎంత తగ్గిందంటే?
5
Gold prices
Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులంపై ఎంత తగ్గిందంటే?
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
6
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
Jeevan reddy fires on cm revanth reddy after meeting with kcr: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్  కు వెళ్లి గులాబీ దళపతితో భేటి అయ్యారు. కేసీఆర్ సైతం ఎంతో ప్రేమతో జీవన్ రెడ్డిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. గతంలో జీవన్ రెడ్డితో కలిసి పనిచేసిన పలు అంశాలపై చర్చించుకున్నారు.   జీవన్ రెడ్డి కేసీఆర్ ను చూసి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. మీతో కలిసి పని చేయమని దేవుడే నన్ను మీ దగ్గరికి పంపిండు అన్నా.. అంటూ మాట్లాడారు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత మీతో కలిసి పని చేసే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉందని వెల్లడించారు. అనేక అంశాలపై జీవన్ రెడ్డి, కేసీఆర్  పార్టీ నాయకులతో కలసి చర్చించారు.  సమావేశం అనంతం జీవన్  రెడ్డి కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు.   ఈ క్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ...  కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తెలంగాణపై పట్టు కోల్పోయిందన్నారు.  ఒకప్పుడు పీసీసీ చెప్పినట్టు సీఎం నడుచుకునే వారని, కానీ ఇప్పుడు సీఎం చెబితే పీసీసీ అమలు చేస్తోందని సెటైర్ లు వేశారు. రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి అనే నినాదం ప్రజల్లో మొదలైందని జీవన్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలుచేశారు.

 రెండేళ్లలో 3 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారని, ఇచ్చింది 17 వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే అంటూ కాంగ్రెస్ ను తూర్పారబట్టారు. మొదటి సంవత్సరం 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని అన్నారు.. రెండో సంవత్సరం 1 లక్ష ఉద్యోగాలు అని అన్నారు, ఏమైందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను జీవన్ రెడ్డి నిలదీశారు. 

అంతేకాకుండా.. పీసీసీ తప్పు చేసి ఆ నిందను AICC పై వేస్తుందని అన్నారు. తనకు 14 సార్లు B ఫామ్ ఇచ్చారంటే అది నా సమర్థతోనే ఇచ్చారని అన్నారు.  కంటెంట్ ఉన్న నాయకున్నీ కాబట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. అధికార పార్టీ నుంచి ప్రతిపక్షంలోకి ఎందుకు వెళ్తున్నానో ప్రజలకు తెలుసన్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తిరోగమనంలో పయనిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.

కనీసంమిగిలిన రెండున్నరేళ్లు అయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాగా పని చేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు చివాట్లు పెట్టారు. ఒక వేళ పదవుల కోసమే బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్లాలంటే నేను ఆరోజే వెళ్ళేవాడినంటూ జీవన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చనందుకు, ప్రజల పక్షాన పోరాడేందుకు నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్లేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు.  సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

