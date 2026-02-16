English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jeevan Reddy: కాంగ్రెస్‌కు జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా..?.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ టార్గెట్‌గా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jeevan Reddy fires on mla Sanjay: అభివృద్ధి పేరుతో పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ఎందుకు  జోక్యం చేసుకుంటున్నాడని  మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ఉన్నంత కాలం ఈ వేధింపులు  తప్పవని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  ఇన్ని అవమానాలు భరిస్తూ కాంగ్రెస్‌లో కొనసాగడం పై ఆలోచించే పరిస్థితి వచ్చిందని మీడియా సమావేశంలో సీరియస్ గా మాట్లాడారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:11 PM IST
  • మరోసారి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై జీవన్ రెడ్డి ఫైర్..
  • కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటానంటూ వ్యాఖ్యలు..

Jeevan Reddy fires on congress high command over Jagtial mla Sanjay: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై రచ్చ కొనసాగుతుంది. కొన్నిచోట్ల మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ల ఎంపికపై అన్ని పార్టీలు తమదైన వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఇక తెలంగాణలో జగిత్యాల నియోజక వర్గం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినపనిలేదు.ఇక్కడ మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ల మధ్య తగ్గా ఫార్ వార్ నడుస్తుంది. ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి పలు పర్యాయాలు నీ సంసారం నువ్వు చూసుకొ, ఇతర పార్టీల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకొవద్దని చురకలు పెట్టారు. అయిన కూడా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మాత్రం ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కు ప్రయారిటీ ఇవ్వడంపై మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి గుర్రుగా ఉన్నారు.

నిఖార్సైన కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్ని కాదని, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ చెప్పినట్లు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వినడం ఏంటని మండిపడ్డారు. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సైతం జీవన్ రెడ్డి వర్గం వర్సెస్ సంజయ్ వర్గం బరిలో దిగారు. ఎవరికి వారు క్యాంపు రాజకీయాలు మొదలెట్టారు. కాంగ్రెస్ పెద్దల్ని కలుస్తు మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ లను తాము చెప్పిన వారికి పదవులు ఇవ్వాలని తమగొడును చెప్పుకున్నారు. అంతిమంగా పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయంకు కట్టుబడి ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా కాంగ్రెస్ మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి మరోసారి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిమరీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పై తీవ్రమైన విమర్శలు గుప్పించారు.

జగిత్యాలలో కాంగ్రెస్ మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ గెలుపుపై సంతోషమా, బాధా పడాలో అర్థం కావడం లేదని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమీండ్ల శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యేను కలిసిన కొద్ది రోజుల్లోనే చైర్‌పర్సన్ పదవిలో కూర్చున్నారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసిన వారికి చైర్‌పర్సన్ పదవి ఇవ్వాలని మొదటి నుంచే కోరామని తెలిపారు.

పార్టీ లో కొనసాగాలా వద్దా అన్న సందిగ్ధ పరిస్థితి ఇప్పుడు నెలకొందని వ్యాఖ్యానించారు. ఎమ్మెల్యే నాయకత్వంలోనే పని చేస్తే కాంగ్రెస్‌లో కొనసాగడం అవసరామా అంటూ  ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. జెండా మోసిన కార్యకర్తల అభిప్రాయాలకు గౌరవం ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానంకు డిమాండ్ చేశారు. అభివృద్ధి పేరుతో పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం ఎందుకని ప్రశ్నించారు.

కాంగ్రెస్‌లో అన్యాయం జరిగిన వారికే మద్దతు ఇచ్చానని స్పష్టంచేశారు. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ఉన్నంత కాలం తనకు ఈ వేధింపులు కొనసాగుతాయని అన్నారు. అదే విధంగా ప్రస్తుతం.. భవిష్యత్ ఏంటో గోచరించట్లేదని అవమానాలు ఇంకెంత కాలం భరించాలన్నారు. ఈ ఎన్నిక ముగింపు కాదు, ఎమ్మెల్యేగా సంజయ్ ఉన్నంత కాలం నాకు వేధింపులు తప్పవన్నారు.

Read more: Dharmapuri Arvind: బీజేపీని ఓడించడం కోసం అనైతిక బంధం.. కేటీఆర్, రేవంత్, ఎంఐఎంలపై ఎంపీ అర్వింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌కు రాసిచ్చారా?.. అంటూ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.  తెలంగాణ స్పీకర్ ఏమో ఎమ్మెల్యే పార్టీ మారలేదు అంటున్నాడు.. ఎమ్మెల్యే సంసారం మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేస్తున్నాడని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. అధినాయకత్వం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మనోభావాలు గౌరవించాలన్నారు. జగిత్యాలలో సిట్యువేషన్  ఇలా ఉంటే పార్టీ మారిన మరో 9 ప్రాంతాల్లో ఎలా వుందో..? అంటూ  మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jeevan ReddyJagtialmla SanjayTelangana PoliticsTelangana govt

