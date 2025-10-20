Jeevan Reddy: నన్ను మేకలా బలిచ్చారు.!.. పండగ వేళ కాంగ్రెస్ మంత్రులపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jeevan Reddy angry on congress party decisions: కాంగ్రెస్ పార్టీలో సొంత పార్టీ నేతల మధ్య పంచాయతీలు ఇప్పట్లో ఆగటట్లు లేవు. ఇప్పటికే మంత్రి పొన్నం వర్సెస్ అడ్లూరీ, ఆతర్వాత కొండా సురేఖ వర్సెస్ పొంగులేటీ శ్రీనివాస్ ల మధ్య రచ్చ పీక్స్ కు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వీరి వివాదం కాస్త.. కాంగ్రెస్ పీసీసీ వరకు వెళ్లింది.
ఢిల్లీ పెద్దలకు కూడా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఫిర్యాదులు చేసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరుపై , నేతల వ్యవహరంపై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
ముఖ్యంగా.. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ వ్యవహారశైలిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. పార్టీలోకి కొత్తగా వచ్చిన వారికి ప్రయారిటీ ఇస్తూ, మొదటి నుంచి ఉన్న వారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ విషయంపై ఏకంగా మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కు నేరుగా ఫిర్యాదు చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అంతే కాకుండా.. మంత్రులు అడ్లూరీ, శ్రీధర్ బాబులు తన మానసిర వేదనకు కారణమన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక తనను మేకలా బలిచ్చారన్నారు. ఇక తనకు ఏ పదవులు అవసరం లేదని, ప్రజలు, కార్యకర్తల కోసం పనిచేస్తానని తెలిపారు.
పార్టీ ఫిరాయించి వచ్చిన వ్యక్తికి ఇంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరు పై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సంజయ్ కు.. పదేళ్లు దోచుకున్న అనుభవం ఉందని ఆయన మాటలే వింటారా?" అంటూ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ను ఉద్దేశించి ఫైర్ అయ్యారు.
పార్టీ ఫిరాయించిన వారికి పెద్దపీట వేయడం వెనుక అసలు మతలబు ఏందని సూటిగా ప్రశ్నించారు. మొదటి నుంచి పార్టీని నమ్ముకుని ఉన్న తమ లాంటి వారిని పట్టించుకోకపోవడం లేదంటూ ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోదీపావళి పండగ వేళ మాజీ ఎమ్మెల్సీ, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారాయి.
