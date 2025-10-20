English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jeevan Reddy: నన్ను మేకలా బలిచ్చారు.!.. పండగ వేళ కాంగ్రెస్ మంత్రులపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jeevan Reddy: నన్ను మేకలా బలిచ్చారు.!.. పండగ వేళ కాంగ్రెస్ మంత్రులపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jeevan reddy fires on congress party: పార్టీలోకి కొత్తగా వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మొదటి నుంచి ఉన్న వారిని పట్టించుకోవడంలేదని మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై ఏకంగా మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌కు నేరుగా ఫిర్యాదు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 20, 2025, 05:49 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరుపై జీవన్ రెడ్డి అసహానం..
  • ఇక తెల్చుకొవడమే అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
6
Andhra Pradesh Farmers Scheme
AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
Naga Chaitanya: &#039;గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
6
Akkineni Naga chaitanya
Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
FII: ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ల ఫేవరెట్ 5 స్టాక్స్ ఇవే.. భవిష్యత్తులో ఈ స్టాక్స్ మల్టీబ్యాగర్స్ అవ్వడం ఖాయం..?
7
Akshita Cotton Ltd
FII: ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ల ఫేవరెట్ 5 స్టాక్స్ ఇవే.. భవిష్యత్తులో ఈ స్టాక్స్ మల్టీబ్యాగర్స్ అవ్వడం ఖాయం..?
Jeevan Reddy: నన్ను మేకలా బలిచ్చారు.!.. పండగ వేళ కాంగ్రెస్ మంత్రులపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jeevan Reddy angry on congress party decisions: కాంగ్రెస్ పార్టీలో సొంత పార్టీ నేతల మధ్య పంచాయతీలు ఇప్పట్లో ఆగటట్లు లేవు. ఇప్పటికే మంత్రి పొన్నం వర్సెస్ అడ్లూరీ, ఆతర్వాత కొండా సురేఖ వర్సెస్ పొంగులేటీ శ్రీనివాస్ ల మధ్య రచ్చ పీక్స్ కు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వీరి వివాదం కాస్త.. కాంగ్రెస్ పీసీసీ వరకు వెళ్లింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఢిల్లీ పెద్దలకు కూడా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఫిర్యాదులు చేసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా..  మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరుపై , నేతల వ్యవహరంపై మండిపడ్డారు.  కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

ముఖ్యంగా.. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ వ్యవహారశైలిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. పార్టీలోకి కొత్తగా వచ్చిన వారికి ప్రయారిటీ ఇస్తూ, మొదటి నుంచి ఉన్న వారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ విషయంపై ఏకంగా మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌కు నేరుగా ఫిర్యాదు చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అంతే కాకుండా.. మంత్రులు అడ్లూరీ, శ్రీధర్ బాబులు తన మానసిర వేదనకు కారణమన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక తనను మేకలా బలిచ్చారన్నారు. ఇక తనకు ఏ పదవులు అవసరం లేదని, ప్రజలు, కార్యకర్తల కోసం పనిచేస్తానని తెలిపారు. 

పార్టీ ఫిరాయించి వచ్చిన వ్యక్తికి ఇంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరు పై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సంజయ్ కు.. పదేళ్లు దోచుకున్న అనుభవం ఉందని ఆయన మాటలే వింటారా?" అంటూ ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ను ఉద్దేశించి ఫైర్ అయ్యారు.

Read more: Constable Pramod Murder Case: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్‌కు ఘన నివాళులు.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన తెలంగాణ డీజీపీ.. మరో కీలక నిర్ణయం..

పార్టీ ఫిరాయించిన వారికి పెద్దపీట వేయడం వెనుక అసలు మతలబు ఏందని సూటిగా ప్రశ్నించారు. మొదటి నుంచి పార్టీని నమ్ముకుని ఉన్న తమ లాంటి వారిని పట్టించుకోకపోవడం లేదంటూ ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  ఈ క్రమంలోదీపావళి పండగ వేళ మాజీ ఎమ్మెల్సీ, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jeevan ReddyTelangana PoliticsMLA SANJAY KUMARminister adluri LakshmanMinister Sridhar Babu

Trending News