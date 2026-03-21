Jeevan Reddy: రంజాన్ వేళ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన జీవన్ రెడ్డి.. దెబ్బకు దిగొచ్చిన కాంగ్రెస్ మంత్రులు.. వీడియో వైరల్..

Jeevan reddy meets with congress ministers: రంజాన్ వేళ కాంగ్రెస్ మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ నేతలతో కలసి రంజాన్ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. దీంతో మరోసారి జీవన్ రెడ్డి అంశం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:30 PM IST
Congress ministers meets with Jeevan reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి అంశం కాంగ్రెస్ కు తలనొప్పిగా మారింది. దీనిపై ఆయన పదే పదే పార్టీ మారుతారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇటీవల బడ్జెట్ సమావేశాల అనంతరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం ఇది పీసీసీ చూసుకుంటుందని అన్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి మాత్రం తనకు కాంగ్రెస్ తో 40 ఏళ్ల అనుబంధం ఉందని చెప్తునే మరోవైపు తనను పట్టించుకోవట్లేదని అదేపనిగా అలుగుతున్నారు.  ఈ క్రమంలో తాజాగా.. జగిత్యాలలో జరిగిన రంజాన్ వేడుకల్లో బీఆర్ఎస్ నాయకులతో కలసి ఆయన ప్రార్థనల్లో పాల్గొనడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అయితే.. జగిత్యాలలో కట్టర్ కాంగ్రెస్ వాది గులాబీ నేతలతో కేవలం విషేస్ చెప్పేందుకు ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారా..?..లేదా గులాబీ గూటికి ఇది తొలిఅడుగా అన్నదానిపై విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతుంది. దీంతో మరోసారి జీవన్ రెడ్డి అంశం వార్తలలో నిలిచింది. ఇక మరోవైపు జీవన్ రెడ్డిని  బుజ్జగించడానికి కాంగ్రెస్ మంత్రులు రంగంలోకి దిగారు. 

 మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యంలు ప్రత్యేకంగా జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడారు.  మంత్రుల బుజ్జగింపులను జీవన్ రెడ్డి లైట్ తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. రాజీవ్ గాంధీ ఆశయాలకు తగ్గట్లు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో మీనాక్షి నటరాజన్‌తో భేటీకి గైర్హాజరైన నేపథ్యంలో జీవన్ రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్న మంత్రులు చేరుకున్నారు.  ఈ నెల 25వ తేదీన కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున  ప్రచారం జరుగుతుంది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jeevan ReddySridhar BabuJagtial PoliticsCongress govtRamadan prayers

