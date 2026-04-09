  • Jeevan Reddy: కారు ఎక్కేందుకు కండిషన్లు.. జీవన్ రెడ్డి ఇంటికి KTR..

Jeevan Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇన్నేళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న జీవన్ రెడ్డి.. తాజాగా ఈ పార్టీలో ఆయన్ని డీ గ్రేడ్ చేయడంతో ఆయన మనస్తాపం చెంది.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కండువా కప్పుకోనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ముహూర్తం కూడా ఖరారైంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 09:04 AM IST

Jeevan Redddy Joins BRS: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో ఆసక్తికర పరిణామం చోటచేసుకోబోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి  కారు ఎక్కేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ (కల్వకుంట్ల తారక రామారావు) ఆయనతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి కేటీఆర్  స్వయంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇవాళ కేటీఆర్ స్వయంగా జగిత్యాలలోని జీవన్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో ముఖాముఖి భేటీ కానున్నారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డిని అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి కేటీఆర్ ఆహ్వానించనున్నారని సమాచారం. 

ఇలా వుండగా BRS పార్టీలో చేరకముందే జీవన్‌ రెడ్డి  షరతులు పలు షరతులు పెడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. తాను పార్టీలో చేరేందుకు తెలంగాణ భవన్‌కు రానని చెప్పారు.  అదే సమయంలో కేసీఆర్‌ నివాసముంటున్న  ఎర్రవల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు కూడా అస్సలు రానన్నారు. అలా వచ్చి తన స్థాయిని తగ్గించుకోలేనని చెప్పినట్టు సమాచారం. BRS అధ్యక్షుడు  కేసీఆర్‌నే తన  దగ్గరకు రావాలని  అప్పుడే  గులాబీ పార్టీలో  చేరుతానని కండీషన్‌ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. 

కాగా జీవన్‌రెడ్డి BRSలో చేరికను ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి మరో ఎమ్మెల్సీ వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఆయన ఎవ్వరితో కసిపోరని ఇప్పటికే కేసీఆర్‌కు చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే జీవన్ రెడ్డి వంటి బలమైన నాయకుడు పార్టీలోకి వస్తే ఉత్తర తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్‌కు భారీ బలం చేకూరుతుందని గులాబీ శ్రేణులు భావిస్తున్నాయని సమాచారం. మొత్తంగా జీవన్ రెడ్డి చేరిక బీఆర్ఎస్ కు లాభమా .. నష్టమా అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

