Jeevan Reddy: కారు ఎక్కేందుకు కండిషన్లు.. జీవన్ రెడ్డి ఇంటికి KTR..

Jeevan Redddy Joins BRS: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో ఆసక్తికర పరిణామం చోటచేసుకోబోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కారు ఎక్కేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ (కల్వకుంట్ల తారక రామారావు) ఆయనతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి కేటీఆర్ స్వయంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇవాళ కేటీఆర్ స్వయంగా జగిత్యాలలోని జీవన్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో ముఖాముఖి భేటీ కానున్నారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డిని అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి కేటీఆర్ ఆహ్వానించనున్నారని సమాచారం.
ఇలా వుండగా BRS పార్టీలో చేరకముందే జీవన్ రెడ్డి షరతులు పలు షరతులు పెడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. తాను పార్టీలో చేరేందుకు తెలంగాణ భవన్కు రానని చెప్పారు. అదే సమయంలో కేసీఆర్ నివాసముంటున్న ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌస్కు కూడా అస్సలు రానన్నారు. అలా వచ్చి తన స్థాయిని తగ్గించుకోలేనని చెప్పినట్టు సమాచారం. BRS అధ్యక్షుడు కేసీఆర్నే తన దగ్గరకు రావాలని అప్పుడే గులాబీ పార్టీలో చేరుతానని కండీషన్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది.
కాగా జీవన్రెడ్డి BRSలో చేరికను ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి మరో ఎమ్మెల్సీ వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఆయన ఎవ్వరితో కసిపోరని ఇప్పటికే కేసీఆర్కు చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే జీవన్ రెడ్డి వంటి బలమైన నాయకుడు పార్టీలోకి వస్తే ఉత్తర తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్కు భారీ బలం చేకూరుతుందని గులాబీ శ్రేణులు భావిస్తున్నాయని సమాచారం. మొత్తంగా జీవన్ రెడ్డి చేరిక బీఆర్ఎస్ కు లాభమా .. నష్టమా అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది.
