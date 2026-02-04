English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jeevan Reddy: నీ సంసారం నువ్వు చూసుకో.!. ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌పై రంగంలోకి దిగిన జీవన్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Jeevan Reddy: నీ సంసారం నువ్వు చూసుకో.!. ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌పై రంగంలోకి దిగిన జీవన్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Jeevan Reddy satirical comments on Mla Sanjay: ఇప్పటికైన  ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ తన పార్టీ వ్యవహరాలు తాను చూసుకొవాలన్నారు. ఇతర పార్టీల వ్యవహరాల్లో తలదూర్చొద్దని ఎద్దేవా చేశారు. మొత్తంగా స్పీకర్  ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ కు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మాటల మంటలు మొదలయ్యాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:01 PM IST
  • సంజయ్ కు స్పీకర్ క్లీన్ చిట్..
  • జీవన్ రెడ్డి పంచ్ లు..

Jeevan Reddy: నీ సంసారం నువ్వు చూసుకో.!. ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌పై రంగంలోకి దిగిన జీవన్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Jeevan Reddy Satirical comments on Jagtial Mla Sanjay: తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ జగిత్యాల  ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కు పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు.  ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ కాంగ్రెస్ లో చేరినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవన్నారు. ఈ క్రమంలో స్పీకర్ నిర్ణయం బీఆర్ఎస్ భగ్గుమంది. రాజ్యంగంను కాపాడాల్సిన స్థానంలో ఉన్న స్పీకర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం విలువలకు గొడ్డలిపెట్టు వంటిదన్నారు. మొత్తంగా కళ్ల ముందు కాంగ్రెస్ కండువ కప్పుకుని  కన్పిస్తున్న కూడా ఆధారాలు లేవనడం హస్యాస్పదమన్నారు.

మొత్తంగా స్పీకర్ నిర్ణయంను కేటీఆర్ తూర్పారబట్టారు.  ఇక తాను బీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నానని మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ  ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ క్లారిటీ ఇచ్చారు. నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ కోసం మాత్రమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశానని, ఆయన కండువ కప్పారని అన్నారు.

కండువ కప్పుకున్నంత మాత్రాన పార్టీ మారినట్లు ఎలా అవుతుందన్నారు. మొత్తంగా కనీసం తన వివరణ కూడా తీసుకొకుండా పార్టీ మారానని ఆరోపణలు చేసి, తనఇల్లు, ఆస్పత్రిపై దాడులు చేశారన్నారు. కనీసం తన వివరణను తీసుకొలేదన్నారు.  మరోవైపు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ నేత సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి స్పందించారు. ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ బీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నానని చెప్పడంను చూశానన్నారు.

ఇప్పటికైన బీఆర్ఎస్ లో ఉన్నట్లు ఆయనకు క్లారిటీ వచ్చినందుకు ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఎవరి సంసారాలు వారు చేసుకొవాలని, ఇతరుల సంసారాల జోలికి పొవద్దని, చిచ్చుపెట్టొద్దన్నారు. మీ పార్టీ వ్యవహరాలు నువ్వు చూసుకొమ్మని, కాంగ్రెస్ లో ఇన్వాల్వ్ కావద్దని జీవన్ రెడ్డి  ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ పై సెటైర్ లు వేశారు.  రాజ్యాంగ నిబద్దతతో ప్రజా ప్రతినిధిగా ఎన్నికైన  నువ్వు   నీ సంసారం సక్కగా చేసుకొ అని  ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

Jeevan Reddymla Sanjaytelangana municipal electionsJagtialJeevan Reddy fires on Sanjay

